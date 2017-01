El IAM atendió en 2016 a más 11.200 mujeres de forma directa a través del centro provincial y los 21 municipales

Etiquetas

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, atendió el pasado año de manera directa, a través de su centro provincial en Jaén y los 21 centros municipales, a más de 11.200 mujeres que realizaron más de 17.500 consultas. Asimismo, el IAM ha destinado a los centros municipales de la provincia más de 642.000 euros en subvenciones.

"Los centros son la primera puerta de entrada a la que acuden las mujeres víctimas de esta lacra social tanto en los núcleos urbanos como en las zonas rurales donde existen los recursos necesarios para ayudarlas para salir del maltrato, que no es una tarea fácil pero se puede conseguir si estamos todos y todas unidos", ha afirmado la coordinadora provincial del IAM, Beatriz Martín.

Lo ha explicado este miércoles durante la concentración celebrada, como cada día 25, a las puertas de la Delegación del Gobierno andaluz en la capital en la que ha estado acompañada del delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio de la Torre, y la coordinadora provincial de Voluntariado, Ana Delia Estrada.

La coordinadora ha incidido en que en estos centros "las mujeres encuentran apoyo tanto para buscar salidas laborales a través del emprendimiento, respaldo al asociacionismo o ayuda ante el maltrato machista".

"Tenemos que concienciarnos que debemos que trabajar y que no debemos consentir que nadie a nuestro lado sea víctima de violencia de género. Y, sobre todo y lo más importante, no poner nunca un duda un testimonio, no culpabilizar a las víctimas, darle siempre nuestro apoyo y esa fortaleza que necesitan ellas y no ser cómplices de esa red de maltratadores que puede estar a nuestro lado", ha destacado.

El IAM atendió el año pasado a un total 102.117 mujeres, que realizaron 163.848 consultas. De éstas, 32.570 eran atenciones por violencia de género, un 19,8 por ciento, lo que representa un aumento respecto al porcentaje del año anterior, que ascendía al 17 por ciento.

La red de atención del IAM está formada por los ocho centros provinciales de la mujer, localizados en las capitales de provincia, y los 170 centros municipales de información a la mujer (CMIM), gestionados por los ayuntamientos, a los que el pasado año se les concedieron subvenciones por 5,5 millones de euros.

Los centros de la mujer municipales y provinciales ofrecen una intervención global dirigida a las mujeres, con información, atención y asesoramiento para trabajar por la erradicación de la desigualdad y el machismo, base en la que se sustenta la violencia de género.

Por provincias, la red ha atendido a 9.906 mujeres en Almería; 11.664 en Cádiz; 17.145 en Córdoba; 12.029 en Granada; 8.401 en Huelva; 11.231 en Jaén; 10.990 en Málaga y 20.751 en Sevilla.