El IAM atiende cada año de manera directa y personalizada a una media de 2.000 mujeres con alguna discapacidad

Sánchez Rubio destaca que las víctimas de violencia de género con discapacidad reciben en Andalucía una atención multidisciplinar

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales atiende cada año de manera directa, a través de los centros provinciales y municipales, a más de 2.000 mujeres con alguna discapacidad, prestándoles una atención personalizada y adaptada a sus necesidades, según ha destacado este martes la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.

En respuesta a una pregunta planteada en comisión parlamentaria por el diputado popular Rafael Vicente Valero, la consejera también ha destacado que en los casos de violencia de género, los diferentes recursos y servicios también se adecuan a su discapacidad, como es el caso del Servicio Integral de Atención y Acogida a Víctimas de Violencia de Género, que en cada provincia cuenta con espacios de acogida con los medios necesarios para atender a víctimas con discapacidad. Además, ha recordado la situación de doble vulnerabilidad que sufren las mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista.

Sánchez Rubio ha recalcado que para el Gobierno Andaluz la violencia de género "es una prioridad los 365 días del año, y en especial la que se ejerce contra las personas más vulnerables, como las mujeres y niñas con discapacidad, que están sujetas a una doble discriminación, la propia de ser mujer y la de tener alguna discapacidad, por las dificultades añadidas o por los estereotipos de los que pueden ser objeto".

La consejera ha insistido en la necesidad de una intervención profesional desde una perspectiva multidisciplinar y adecuada a cada caso, tal y como llevan a cabo los servicios del IAM.

Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, elaborada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el diez por ciento de las mujeres asesinadas cada año por violencia machista tenía discapacidad. Y según el 'Autodiagnóstico de la Situación de las Mujeres con Discapacidad en Andalucía' (2012), una investigación financiada por la Junta de Andalucía, de las mujeres entrevistadas en el estudio, el 31 por ciento ha sido víctima de algún tipo de violencia (psicológica, sexual, física,...) a lo largo de su vida.

Por su parte, Valero ha dicho que "coinciden" en la importancia de abordar este asunto y "atajar la violencia en las mujeres con discapacidad", y que "son conscientes de la relevancia del cambio de mentalidad que no se ha alcanzado". Además, asegura que existe "una mayor vulnerabilidad" porque "tiene la doble posibilidad de ser maltratada y el doble de discriminación".

"No pueden enfrentarse al agresor y en la mayoría de los casos no pueden ni denunciar", afirma el diputado popular, que apuesta por una atención integral, una atención física y psicológica, el acceso al empleo, a la educación, y por la formación de profesionales cercanos "para que puedan ser capaces de analizar el problema y tener los medios y la información necesarios". No obstante, dicen que "son conscientes de que queda mucho por hacer".