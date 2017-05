Jóvenes afectados por violencia machista se asocian para proteger a las víctimas "no atendidas" por el Estado

Etiquetas

Varios jóvenes que sufrieron violencia machista han presentado este viernes, 12 de mayo, la asociación Avanza sin Miedo con la que tratarán de ofrecer recursos y atención a los menores a los que, según dicen, el Estado "no ha atendido" como correspondía, como en aquellos casos en que la custodia de un menor se adjudica al maltratador.

"El objetivo es cubrir todas esas necesidades que tienen los niños víctimas de violencia de género y que el Estado no se ha ocupado de garantizarles: ayuda, protección y, sobre todos, que se vean representados a nivel emocional porque muchas veces creen que son los únicos que están pasando por esto", ha explicado la presidenta de la nueva asociación, Patricia Fernández Montero, que fue víctima cuando era menor de edad.

Fernández Montero ha recordado al niño asesinado por su propio padre el pasado fin de semana en Coruña --el quinto en lo que va de año, según fuentes oficiales-- frente a varias carpas que la nueva asociación ha instalado en la Puerta del Sol de Madrid, junto a una instalación en recuerdo de las mujeres y niños víctimas de violencia de género en España.

La conmemoración, compuesta por "cuerpos" cubiertos por bolsas de basura en el suelo, junto con zapatos rojos y carteles conmemorativos, entre otros elementos, evocaba los cadáveres de las mujeres y niños asesinados a manos de los maridos o parejas de dichas mujeres.

"Yo fui víctima menor de edad y no tenía ningún lugar en el que pedir ayuda --explica--. Vi que había ese problema, me puse en contacto con más menores y vi que el problema es que los menores no pueden hacer nada. Ahora ya soy mayor de edad y estamos reuniéndonos todos los que hemos sido víctimas y ahora somos mayores de edad en una asociación. Somos los niños mayores de edad quienes tenemos les tenemos que representar".

Según ha explicado Fernández Montero, pese a que "la ley ha avanzado mucho" en el reconocimiento de los menores como víctimas de violencia de género de sus padres y la necesidad de destinar recursos específicos para protegerles, "en la práctica no se está viendo".

Por ello, subraya que la finalidad de la nueva asociación es "ofrecerles ayuda en lo que necesiten" con la colaboración de profesionales que les atiendan de forma voluntaria. "Pediremos también responsabilidades en todos esos casos en que se entrega la custodia a los maltratadores y queremos seguir avanzando, que se mejore la ley y, sobre todo, que la aplicación de la ley sea efectiva", ha manifestado.

UN SÍNDROME "INVENTADO" PARA GANAR CUSTODIAS

En este sentido, una de las primeras cuestiones que ha denunciado la presidenta de Avanza Sin Miedo es la inexistencia del Síndrome de Alienación Parental (SAP), un trastorno que, supuestamente, se produciría al separar a los menores de uno de sus padres y que, según sostiene Avanza sin Miedo, "es falso" y, sin embargo, se está utilizando en juicios como argumento para sostener el derecho del padre a mantener la custodia o el régimen de visitas al menor.

"Queremos que se revisen todos los expedientes en los que se ha aplicado el SAP --ha reclamado--. Queremos que un síndrome que es falso no se lleve a las instituciones y que en su nombre se estén retirando custodias. Es falso e inventado y aún así se aplica".