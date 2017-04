El Langui: "Cada vez más acosadores piden perdón"

Etiquetas

Como cada año, el municipio de Torrejón de Ardoz está celebrando la Semana de la Juventud y en esta ocasión tienen como protagonista al cantante El Langui. Su alcalde Nacho Vázquez Casavilla ha explicado las actividades y las novedades que han presentado este año. El programa cuenta con actividades deportivas como tiro con arco, musicales y también monólogos que va a estar a cargo de Joseba y el actor Canco Rodríguez.

El cantante está totalmente centrado en la campaña contra el bullying escolar de Mediaset, Se buscan valientes y en el concejo va a visitar varios centros escolares para informar a los alumnos y seguir con la lucha contra el acoso escolar. El impulsor del proyecto en el pueblo, Nacho Casavilla, ha explicado a CHANCE durante la presentación que "a los chavales se les va a quedar mucho más si se lo cuenta él (El Langui) que si se lo cuentas en casa o yo".

El objetivo por parte del consistorio es "Queremos toda la sociedad, colegios públicos y privados, asociaciones, etc luchemos contra ello". Y sobre todo, ha querido recalcar que las actividades y charlas tienen que servir para que "los chavales sepan que no están solos". Durante la presentación en el complejo deportivo Body Factory Jose Antonio Paraiso en Torrejon De Ardoz, El Langui ha concedido una entrevista a CHANCE.

CH: Lo primero ¿Langui o Juan Manuel, tu verdadero nombre?

El Langui: Pues realmente como quieras. Langui es mi apodo que me pusieron mis compañeros. El origen de este mote es el de una persona con dificultad, con parálisis cerebral, que cuando yo era pequeño en mi barrio, él era de los mayores y para mí fue siempre un referente. Era una persona excepcional, siempre era el primero en practicar baloncesto en silla de ruedas, hacer radio local,... Todo ello de una forma muy optimista, siempre muy echado para adelante. Mis propios amigos, que también lo conocían, empezaron a llamarme de la misma forma que a Matías. Entonces, cuando llegué a la música, lo tuve claro y dije: yo me pongo Langui. Así que me da igual la forma en la que se me llame.

CH: Estás aquí con una lucha y una gran actividad para acabar con el bullying, es impresionante...

E.L: Pues evidentemente, seguimos buscando valientes que sabemos que hay muchos pero que, a veces, les cuesta un poco sacar la empatía con el compañero que lo está pasando mal.

CH: ¿Cómo ves la sociedad actual en relación con el acoso escolar? ¿Consideras que hay más diferencias que cuando eras pequeño?

E.L.: Acoso escolar ha habido siempre. Siempre ha habido gente que se ha aprovechado del que siempre ha sido más 'débil', y digo débil entrecomillas, porque luego se enfadan... Yo lo he recibido. Pero la situación no fue a más porque siempre he tenido alrededor un montón de valientes. Mis compañeros siempre se ponían delante y decían cosas como: "No le vas a hacer burla porque si no, se lo digo a la señorita"... Sabían que eso no era de chivatos, sino que era de valientes. Cuando de repente decían: "Hoy Juanma no juega el partido porque a lo mejor se cae y tenemos que parar el partido", ellos respondían: "A lo mejor el que no juega eres tú ni hoy ni mañana". Siempre ha habido un montón de valientes que se ponían a mi alrededor. Siempre ha habido abuso y acoso escolar.

CH: Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Porqué hay personas que se comportan de esta forma?

E.L: No olvidemos que esos abusones y esos acosadores, también están pasando por algún momento de su vida que no saben como expresarlo y que la forma de hacerlo es intimidando al que, en cierta medida, recibe más cariño que él en casa.

CH: Cada vez hay una mayor lucha pero hay un sector que piensa que cada que se habla más de ello, más bullying hay.

E.L: No, no, no. No, no, no... al revés cada vez hay más medios, más redes sociales donde hablar y denunciar estas situaciones... Antes ¿qué había? ¿La uno y la dos? Existían dos cadenas de televisión y para de contar... y si de pronto había muchos casos y a los medios les daba por esa noticia pues ya está, pero cuando se dejaba de hablar... esos casos aislados, ahí se quedaban. Ahora no. Ahora puede darse el caso de una persona colgando un vídeo en redes sociales diciendo: "Mi hijo está recibiendo acoso o estamos así", y enseguida se hace viral.

Hay muchos más medios de comunicación, muchos más medios que hacen visibilizar las situaciones de maltrato o caso. Y es la manera de concienciar. La palabra 'valientes', el 'unámonos' y el 'si ves un casi así no mires para otro lado', el 'conciénciate y saca tu empatía',... es ir incidiendo y es, un poco, el secreto de esta campaña.

Todos estamos concienciados con una campaña, que aunque precedida por Mediaset, el resto de medios sean contrarios o no, han abierto las puertas y se han interesado y preocupado en hacerle una entrevista a El Langui. Por eso considero que todos estamos remando hacia el mismo lado.

¿Qué pasa con el profesorado? Pues que en lugar de estar un día con el tema del acoso, están meses abriendo las clases con la canción, y cerrándolas de la misma forma. ¿Qué pasa con esos padres? Pues que empiezan con el programa Levántate y Cárdenas, en el que están poniendo la canción una y otra vez... Entonces, estamos todos remando en la misma dirección. Y ahora él tema Valientes, a los chavales se les queda, y si están en el recreo y ven una situación así dicen todos: "Ehhh!!" Y eso, es ganar...

CH: ¿A cuántos acosadores hemos/has reconvertido?

E.L: Seguro que a muchos. Con esta campaña nos están llegando un montón de casos y especialmente de muchachos que llevan meses y meses, con profesores trabajando con ellos y que de repente, con esta campaña han llegado a clase un día y se han levantado, sin que nadie les dijera nada, y se han puesto a pedir perdón públicamente por lo que están haciendo, reconociendo que quieren cambiar de actitud con lágrimas en los ojos. Y al ver esta situación dices: "Eso se está haciendo bien, estamos consiguiendo algo".

CH: ¿Te escriben muchos de esos chavales acosadores?

E.L: Sí, sí muchos. También Mediaset ha abierto el portal sebuscanvalientes.com con información y herramientas para poder trabajar, porque yo no dejo de ser un artista que está poniendo cara y voz a esta campaña. Y entonces, cuando te escriben, les derivamos a profesionales.

CH: A raíz de esta campaña, mueves masas y arrastras a mucha gente, ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal te sientes?

E.L: Pues como siempre. Es que esto es el progreso. Me siento vital, con fuerzas y cuando no las tengo, miro a mi alrededor y hacia atrás y veo que hay gente que lo está pasando mal, que lo está pasando peor que yo y que está tirando hacia adelante. Al darme cuenta de mi situación privilegiada digo: "¡Qué cojones! Tengo trabajo, veo como estoy y realmente, no me puedo quejar".

CH: Pablo Pineda nos habló muy bien de ti. ¿Que opinión tienes de él y del trabajo que está realizando?

E.L: Es un monstruo. Es alguien con el que te gusta estar siempre. Es un fenómeno. Estuvimos un día de trabajo y es cuando te das cuenta que Pablo es de ese tipo de personas que te hacen levantar y piensas: no me puedo quejar. Así que decides que si, te vas a quejar, pero me voy a quejar para conseguir cosas para otros.

CH: ¿Cómo lo está llevando tu hijo Hugo? ¿Qué dice al ver dónde está su padre? Te verá como un héroe, supongo...

E.L: Hugo al revés. Él piensa "Mi padre no mola". Ya sabes lo que se dice, en casa de herrero, cuchillo de palo. Yo creo que se le quedará y cuando sea mayor y tiren de hemeroteca, se dará más cuenta de lo que estoy haciendo. Pero lo dicho, en mi casa molan más otros papás.