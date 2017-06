Lorente propone crear Unidades especializadas dependientes de Sanidad para atender a víctimas de violencia de género

Etiquetas

Defiende que la solución a esta lacra "no es sólo la denuncia"

El exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, ha propuesto durante su comparecencia este martes 20 de junio en el Senado la creación de unas Unidades de Salud y Género que detecten, a través de un "privado universal", los casos de violencia de género y canalicen una respuesta por las vías de la salud y lo social, "no sólo pensando en que el parte de lesiones vaya al juzgado".

"Para detectar el problema habría que preguntar sistemáticamente a todas las mujeres que acuden a un servicio sanitario por cualquier motivo, preparando el tema y preguntando poco a poco. Todos los estudios indican que más del 90% de las mujeres quieren que les pregunten por estos temas", ha explicado Lorente en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, ha añadido que si no está el sistema "preparado" no se va a detectar el problema, ya que "no sólo" hay que mandar a la mujer agredida al juzgado con un parte de lesiones.

"Trabajar con la idea de que la solución a la violencia de género es la denuncia es claramente un error e insuficiente, porque muchas mujeres dicen no denunciar porque piensan que la violencia que sufren es insuficiente", ha precisado Lorente, al tiempo que ha asegurado que el maltratador "tiene la percepción de que no le pasa nada" porque la mayoría "no son denunciados".

VICEPRESIDENCIA DE IGUALDAD

Por otro lado, el exdelegado ha propuesto, en base a su "experiencia práctica y operativa", la creación de una Vicepresidencia de Igualdad para que "no sólo se propongan medidas sino que se lleven a cabo".

"Tiene que hacerse de manera coordinada con un carácter ejecutivo y no solamente propositivo. Eso en política se llama tener un órgano que desde arriba sea capaz de decir al resto que se haga", ha destacado.

Respecto al futuro Pacto de Estado contra la violencia de género, ha apuntado que "tiene que ser un pacto contra el machismo", porque "el que mata es el machismo". "Si dejamos al machismo al margen de la violencia de género va a ser muy difícil detenerlo. Tenemos una sociedad con unas pautas de referencia que hacen que cada año haya 60 hombres al año de media que terminan asesinando mujeres", ha concluido Lorente.