MÁS DE 1,5 MILLONES DE NIÑOS, EN RIESGO POR LA VIOLENCIA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Etiquetas

- Según Unicef. La crisis en la región de Kasai, en la República Democrática del Congo, tiene “un impacto devastador” en la infancia porque más de 1,5 millones de niños, incluidos los 600.000 que ya se han visto desplazados de sus hogares, están en riesgo debido al conflicto, según señaló este viernes Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).Tras visitar la región afectada, Tajudeen Oyewale, representante interino de Unicef en la República Democrática del Congo, afirmó en un comunicado que “los niños están siendo obligados a soportar un sufrimiento horrible en Kasai”.“Cientos de niños han resultado heridos debido a la violencia. Nos han informado de que hay niños detenidos, violados e incluso ejecutados. No podemos permitir que continúe este abuso horrible contra los niños. Los responsables deben rendir cuentas”, añadió.La violencia y la inestabilidad en las provincias de Kasai, una de las regiones más pobres del país, comenzó en agosto del año pasado, cuando un líder fue asesinado en un combate con las fuerzas de seguridad. La situación ha empeorado en los tres primeros meses de 2017.Según Unicef, unos 2.000 niños están siendo utilizados por las milicias en la región afectad, al menos 300 han sido gravemente heridos por la violencia y más de 4.000 han quedado separados de sus familias.Además, subrayó que la violencia ha tenido un impacto devastador en los sistemas educativo y sanitario, ya que más de 350 escuelas han sido destruidas y uno de cada tres centros de salud ya no está operativo en la provincia de Kasai Central, lo cual pone a los menores en un mayor riesgo de contraer enfermedades.“Estos niños deberían estar a salvo en sus casas, en las escuelas y en los parques infantiles, no obligados a combatir, o heridos o asesinados”, apuntó Oyewale.Esta agencia de la ONU advirtió de que seis millones de niños (toda la población infantil de las tres provincias de Kasai) están en riesgo si la situación no mejora rápidamente.La organización ha garantizado la liberación de 384 niños detenidos o retenidos en la región, que previamente estaban en las milicias. Además, ha ampliado su respuesta de emergencia con el fin de proporcionar servicios de salud, nutrición, protección, educación, agua y saneamiento y artículos no alimenticios a cerca de 173.000 personas.Por último, Unicef hizo un llamamiento a todas las partes del conflicto para que garanticen el cumplimiento de los derechos de los niños. Hasta ahora, la organización solo ha recibido 3,5 millones de dólares (3,2 millones de euros) de los 20,6 millones (19,2 millones de euros) que necesita para dar respuesta a esta crisis en Kasai.