Madrid lanza en otoño 'Barrios por los buenos tratos', campaña de concienciación vecinal contra violencia machista

Mayer destaca que el 75% de los casos de violencia machista no se denuncian

El Ayuntamiento de Madrid lanzará en otoño 'Barrios por los buenos tratos', una campaña de concienciación e implicación vecinal contra la violencia machista, que se incluye dentro de las conclusiones del primer comité de crisis puesto en marcha tras el asesinato machista de Susana Galindo, la vecina de 55 años de Ciudad Lineal asesinada en mayo por su pareja.

Lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa la delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, que ha dado a conocer otros ejes de actuación, como el establecimiento de un protocolo de detección precoz en los servicios municipales, un protocilo de intervención con las familias y el impulso de acciones de recuerdo y memoria en el distrito y en la ciudad.

En este último punto, la directora general de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género, María Naredo, ha avanzado que se plantearán acciones de homenaje simbólico a Susana Galindo en el distrito y en la ciudad, "a demanda y con acompañamiento de la familia", tanto el 25 de noviembre, el día internacional contra la violencia machista, como en el aniversario del asesinato.

EL 75% DE LOS CASOS NO LLEGAN A DENUNCIARSE

En cuanto a la campaña 'Barrios por los buenos tratos', la delegada Mayer ha destacado que se trata de buscar la implicación vecinal dado que un 75 por ciento de las víctimas no denuncian, como fue el caso de Susana Galindo, por razones como "no identificarse como víctimas de la violencia machista, por ser un proceso largo y lleno de obstáculos, por la autonomía económica, por dependencia emocional, por no saber qué hacer...".

La campaña incidirá en que la violencia machista no pertenece a la esfera privada sino que es un problema público. También servirá para informar de los servicios municipales existentes, qué hacer y dónde ir.

La delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, ha comparecido ante los medios tras la Junta de Gobierno de hoy jueves, 13 de julio, para compartir las conclusiones del informe final del primer comité de crisis por violencia machista. Ha estado acompañada por María Naredo, directora general de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género.

El comité de crisis Susana Galindo se constituyó el pasado 2 de junio, seis días después del asesinato de esta vecina de Ciudad Lineal y sólo dos tras la aprobación en pleno por unanimidad de la proposición conjunta de Ahora Madrid y PSOE para la creación de este tipo de órganos cada vez que se produzca un asesinato machista en Madrid.

Mayer ha explicad que en muchas ocasiones las víctimas de violencia machista no denuncian o no acuden a los servicios especializados pero sí lo hacen por distintas causas a otros servicios de proximidad municipales, como fue el caso de Susana. Los servicios sociales son una puerta de entrada imprescindible, pero no son la única: los espacios de igualdad, los centros de Madrid Salud, los servicios de mayores, los de atención a la infancia y el Samur Social son espacios clave para la detección precoz de las violencias machistas.

DETECCIÓN PRECOZ

Por ello, el Ayuntamiento lanzará durante el próximo año procedimientos de detección precoz en los servicios municipales mediante formación aplicada, con la transmisión de claves para la actuación profesional con mujeres que enfrentan violencias y para aplicar los indicadores en la práctica; herramientas para la detección y derivación, con formación al personal que trabaja en los servicios del Ayuntamiento con indicadores de sospecha, según tipos de violencia y características de la mujer, un mapa de recursos para la derivación y cauces de coordinación, y la elaboración de una base de datos común y con campos homogéneos que puedan compartir estos servicios entre sí y con otros servicios del circuito.

Celia Mayer ha puesto el acento en que la violencia machista no sólo mata a las mujeres sino que deja un reguero de destrucción en sus entornos familiares. Es el caso de la familia de Susana Galindo, cuya madre es una mujer dependiente de avanzada edad, de la que ella era su cuidadora principal.

En este punto, la delegada ha puesto en valor la actuación con el entorno de la familia en el proceso de duelo y reparación de los servicios sociales del distrito y el CAPSEM, centro psicosocial especializado en violencias machistas.

"NO SON CRÍMENES OCASIONALES"

La delegada de Políticas de Género y Diversidad ha remarcado que los asesinatos por violencia machista "no son crímenes ocasionales o crímenes comunes": en España en lo que va de año un total de 31 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. "Son crímenes sistemáticos y que tienen raíces sociales profundas.

Los procesos de memoria y reparación pretenden poner en cuestión esas ideas y actitudes que están en el origen de la violencia machista" porque resulta fundamental para el luto de las familias y para la prevención de futuras muertes que la comunidad cercana exprese su rechazo ante este tipo de crímenes, ha explicado.

El primer comité de crisis estuvo integrado por miembros permanentes, procedentes de las áreas de Políticas de Género, Equidad y Seguridad. El Ayuntamiento invitó como miembro no permanente a la Comunidad de Madrid, que declinó la invitación.

Celia Mayer ha agradecido la labor de los medios de comunicación y les ha pedido su complicidad a la hora de visibilizar la violencia machista.