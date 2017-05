Mayer, Causapié y Villacís condenan el último asesinato machista

Etiquetas

Las concejalas del Ayuntamiento de Madrid Celia Mayer (Ahora Madrid), Purificación Causapié (PSOE) y Begoña Villacís (Ciudadanos) han condenado a través de las redes sociales el último asesinato machista, una mujer de 27 años asesinada a cuchilladas por su pareja en Usera.

La delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, ha transmitido su "dolor y rabia" frente a los asesinatos machistas y lo ha hecho con los hashtags #NiUnaMenos y #NosQueremosVivas.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, ha empleado el hashtag #machismomata para lamentar que el Madrid en fiestas esté "de luto por el cruel asesinato de una mujer joven en Usera".

Desde Ciudadanos, Begoña Villacís ha planteado que "algo falla" cuando no se ha llegado a proteger a la víctima. "Si esto no nos une no sé qué puede hacerlo", ha razonado, para terminar con el hashtag #NiUnaMás.