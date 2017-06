Miriam Díaz Aroca, solidaria contra la violencia de género

Etiquetas

Miriam Díaz Aroca vuelve a mostrar su lado más solidario con la gala de su proyecto 'Elígete'. Esta nueva iniciativa se trata de una propuesta escénica singular orientada a sensibilizar a la sociedad y a animar a las víctimas y a su entorno a denunciar el maltrato.

MIRIAM DÍAZ AROCA PRESENTA LA GALA DE SU PROYECTO 'ELÍGETE'

Entre los rostros conocidos que quisieron aportar su granito de arena por una buena causa estuvieron David de María, Irene Villa, Lara Dibildos, Mai Meneses, Pitingo, el Padre Ángel, Nerea Garmendia y Jesús Olmedo o Mónica Pont entre muchos otros. Muy consciente de la importancia de la lucha contra la violencia de género, Miriam logró reunir a una gran cantidad de amigos por una buena causa.

CHANCE: Hay que estar aquí.

Miriam Díaz Aroca: Si, hoy y todos los días de nuestra vida para concienciar, el calendario hay que rellenarle todos los días y he decidido tirarme a la piscina llena de gente comprometida y gente con iniciativa e implicada y estoy encantada, emocionada porque la respuesta ha sido maravillosa.

CH: Menudo elenco que va a colaborar.

M.D.A: A nivel personal es un evento sin ánimo de lucro, la fundación Atlético de Madrid nos ha hecho una donación económica lo suficientemente importante para alquilar teatro, catering pero la entrega ha sido absoluta. Tenemos a Pitingo, David de María, Nena Daconte... Es una acción de contagio, de compromiso y sobre todo de decir te voy a convencer de que es posible salir de la violencia de género y la primera manera es 'Elígete', cuando tú te eliges, hay mucha gente dispuesta a ayudarte pero primero sal y deja el miedo y la vergüenza.

MIRIAM DÍAZ AROCA: "TENEMOS QUE SER CONSCIENTES DE LO QUE DECIMOS Y DE LO QUE HACEMOS DELANTE DE LOS HIJOS"

CH: Fundación Atlético de Madrid ha puesto el granito de arena, qué bien viene eso a pesar de las críticas que hemos visto esta semanas con el tema de Amancio Ortega y su donación.

M.D.A: En esto no puede haber medallas, fronteras ni colores, esto es un movimiento de unificación, donde hay unidad hay victoria, es una causa común, es defender y proteger la dignidad del ser humano. Si entramos en conflicto no avanzamos nunca.

CH: ¿Inculcas a tus hijos estos valores?

M.D.A: Sí, pero tenemos que hacerlo todo los papás, tenemos que ser conscientes de lo que decimos y de lo que hacemos delante de ellos porque muchas veces mecanizamos patrones, no demasiado amables y podemos engendrar en ellos la semilla de futuros maltratadores o futuras víctimas, como adultos hay que ser muy responsables.

CH: ¿Has estado viendo estos días a Ángel Garó?

M.D.A: No tengo ni idea. Ten en cuenta que llevo dos meses dedicada a esto, encerrada, llamando, convenciendo y el resto del mundo no sé nada.

CH: Estuvo en el calabazo unas horas supuestamente por un tema de estos.

M.D.A: Pues que se resuelva, no te puedo decir nada. Yo trabajé con él en el 'Un, Dos, Tres' y mi experiencia con él ha sido maravillosa. Encantador pero no te puedo decir más, hace mucho que no sé nada de él. Le deseo lo mejor, por supuesto.