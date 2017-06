Montserrat presenta la carrera contra la violencia de género 'Hay Salida': "Estamos corriendo en acordar un Pacto todos"

Etiquetas

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha anunciado este miércoles 7 de junio, durante la presentación de la carrera 'Hay Salida', que el Gobierno de España está "corriendo constantemente" en la lucha contra la violencia de género y quiere un Pacto de Estado que sea "fruto del acuerdo y diálogo de todos, no sólo de grupos políticos". "Estamos corriendo en acordar y dialogar un Pacto de Estado con todos. Este Pacto busca decir a los maltratadores que no son bienvenidos en nuestra sociedad", ha precisado.

En la misma línea, Montserrat ha añadido que el Pacto de Estado permitirá "continuar avanzando" para "erradicar esta lacra de la sociedad". "Tenemos que continuar en esta senda de trabajo para salir adelante y terminar con esta lacra", ha dicho.

"La violencia nace al principio en una actitud machista que a veces la sociedad consiente. Necesitamos más a los hombres porque no es una lucha de mujeres, es una lucha de la sociedad", ha declarado Montserrat, que también ha querido lanzar un mensaje de esperanza al señalar que "hay salida" y que "todas las administraciones" están esperando para ayudar a las víctimas.

EL 75% SALE DE LA VIOLENCIA

La ministra ha recordado que el 75% de las mujeres sale de la violencia, al tiempo que ha subrayado que hay que "conseguir que el otro 25% también salga". "Muchas mujeres necesitan visualizar que todos estamos juntos para llegar más lejos y que salgan de la violencia. Las mujeres somos susceptibles de violencia en cualquier momento", ha advertido.

"España es un gran país porque juntos llegamos más lejos y tenemos que sentirnos orgullosos de la gran lucha que hacemos. También hay que tener presente a los hijos víctimas de la violencia machista, que son nuestro futuro y tenemos que trabajar por ellos", ha manifestado Montserrat.

UN PROBLEMA QUE "INCUMBE A TODA LA SOCIEDAD"

Sobre la carrera 'Hay Salida', que se celebra el próximo domingo 11 de junio en Madrid con el fin de concienciar a la sociedad de la gravedad de este problema, ha destacado que significa un "esfuerzo perseverante" que se celebre por cuarto año consecutivo para luchar contra un tema que "incumbe a toda la sociedad".

La prueba, que contará con la Reina Doña Letizia como presidenta de honor, está organizada por la revista Mía, el periódico 20 Minutos y el Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Durante el acto de presentación, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, María José Ordóñez, ha asegurado que esta carrera, que une el mundo del deporte con la causa de la violencia de género, sirve para "concienciar a la sociedad en apoyo a las mujeres que sufren malos tratos". "Es un evento lleno de positividad y de esperanza para que esta lacra quede finalmente erradicada", ha subrayado.

"UNA LACRA PARTICULARMENTE DURA ESTE AÑO"

Por su parte, la consejera delegada del grupo G+J, Marta Ariño, ha querido colaborar con un problema "tan alarmante" porque piensa que los editores de medios tienen la "obligación" y "responsabilidad" de señalar una "lacra" que este año está siendo "particularmente dura". "Poco a poco y entre todos podemos ayudar a que las personas afectadas puedan ver que hay salida y que no están solas", ha añadido.

Para el director de 20 Minutos, Arsenio Escolar, la violencia machista es uno de los "grandes problemas" de la sociedad, que afecta a "todos" los perfiles de mujeres y "no se le da la relevancia que debería". "Me parece mal que no se debata lo suficiente sobre esto. Hay una falta de sensibilidad y visibilidad de la violencia machista", ha lamentado.

Por último, la directora de la Fundación Luz Casanova, Julia Almansa, ha hecho un llamamiento para que haya "más gente" que participe en la carrera para poder hacer "muchas más cosas" y ha asegurado que la violencia llega a "todas las edades y a todas las clases sociales". "Hay niñas que en su primer enamoramiento ya están viviendo una relación violenta", ha concluido.