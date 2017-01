El acusado de matar a su mujer en Narón (A Coruña) dice que no es un criminal y pide "encontrar al culpable"

Etiquetas

El procesado, de 79 años de edad, niega los hechos y asegura que se encontró el cadáver al volver a casa pero no sabe "lo que pasó"

El hombre de 79 años de edad acusado de matar a su mujer en su domicilio de la localidad de Narón (A Coruña) ha negado los hechos y ha pedido, en el juicio, "encontrar al culpable" de la muerte de su mujer el 29 de diciembre de 2015.

"Yo no soy un criminal", ha manifestado el hombre, que ha negado ser el autor de los hechos y ha alegado que se encontró el cadáver de su mujer en casa tras haber estado realizando una serie de gestiones.

Por ello, pide "saber lo que ocurrió el día 29 en mi casa y quién mató a mi mujer". "Quiero saber lo que pasó", ha manifestado el procesado en la primera sesión del juicio, con jurado popular, que se celebra esta semana en la Audiencia Provincial de A Coruña por unos hechos ocurrido el 29 de diciembre del 2015.

El acusado se enfrenta a la petición de la Fiscalía de 15 años de prisión como autor de un delito de homicidio. Por su parte, la acusación particular, ejercida por el hijo de la víctima y el acusado, solicita para este una pena de 20 años de prisión, porque lo considera autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento.

SIMULAR UN ROBO

El escrito del Ministerio Público sostiene que el acusado, casado desde hace más de 40 años con su mujer, supuestamente mantenía una relación extramatrimonial con otro hombre y que el 29 de diciembre de 2016 habría "atacado" a la víctima propinándole diversos golpes en la cabeza y varias cuchilladas "en cuello y cabeza".

Tras esto, recoge el escrito, el hombre trató de simular un robo en la vivienda --se llevó las joyas de su mujer-- y, a continuación, pidió auxilio a los vecinos "haciendo creer que acababa de encontrar el cadáver de su mujer".

La pareja aparentemente proyectaba apariencia de "buen entendimiento", sin embargo el hombre, según sostiene la Fiscalía, mantenía una relación extramatrimonial con otro hombre, cuya presencia querría "imponer" a su esposa.

En su declaración en el juicio, el acusado ha relatado lo que hizo el día de los hechos: "Me desperté como siempre, fui a dar de comer a las gallinas y le fui a dar la pastilla a la mujer". Después el hombre abandonó la casa y fue a hacer una gestiones.

De vuelta a la vivienda, el acusado asegura que, tras abrir la puerta, vio "revuelto" el dormitorio principal. "Ella estaba tirada en el suelo, le vi los pies. Tenía la cara ensangrentada", ha dicho el hombre, quien tras encontrarse esa escena en su casa salió a pedir auxilio a los vecinos.

"NO SÉ LO QUE PASÓ"

Desde el primer momento el acusado pensó que habían entrado a robar en su casa y habían matado a su mujer. "Yo tenía la certeza de que estaba muerta", ha indicado el hombre, quien, ante el tribunal, ha pedido esclarecer lo ocurrido ese día en su vivienda y "encontrar al culpable" de la muerte de su mujer.

A preguntas de la acusación particular, el procesado ha negado en todo momento los hechos: "Yo no soy un criminal". A lo largo de su declaración, el hombre, que permanece en prisión provisional, repitió en varios ocasiones que "de ninguna manera" era el autor de la muerte de su esposa.

"A mí no me pregunte porque yo no sé lo que pasó", le respondía a la letrada de la acusación particular, quién preguntó directamente al proceso si había acabado con la vida de su mujer, y cómo había ocurrido. Sin embargo, el hombre negó en todo momento haber cometido el crimen: "Cuando encuentren al culpable que me lo digan".