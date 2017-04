LA ONCE SE SUMA AL DÍA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR CON UN CUPÓN

Etiquetas

La ONCE dedica el cupón del 2 de mayo al Día contra el Acoso Escolar, que se celebra en dicha fecha. Cinco millones y medio de cupones difundirán la lucha contra esta lacra.Con esta iniciativa, la ONCE se suma a los diferentes actos que se desarrollan para acabar con el acoso escolar o ‘bullying’, que afecta a millones de escolares en todo el mundo y que incluso causa muchas muertes al año.El acoso escolar es cualquier forma de maltrato físico, psicológico o verbal que un escolar o grupo de escolares ejercen sobre un compañero durante un tiempo prolongado. Quienes lo ejercen lo hacen para imponer su poder sobre el otro a través de amenazas, agresiones, insultos e incluso vejaciones, con el objetivo de mantenerlo bajo su completo dominio. Ante el aislamiento de la víctima por parte del resto de sus compañeros, el acoso se sufre en silencio, por lo que es muy difícil que los padres o profesores lo detecten a tiempo.El ‘bullying’ es una realidad que afecta a niños de todas las condiciones sociales, con o sin discapacidad, pertenezcan a colegios públicos o privados, y que llega incluso a un 4% de los alumnos en algunos ciclos educativos, según el Ministerio de Educación.El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado, y premio de 200, 20 y 6 euros las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros la última y primera cifra.Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es') y establecimientos colaboradores autorizados.