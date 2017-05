Oltra sobre los centros de menores: "Se han tapado cosas durante años y mientras yo esté aquí estos niños tendrán voz"

Etiquetas

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha subrayado que su departamento trabaja "desde el minuto uno" para asegurar la adecuada atención en los centros de menores. "Estos niños no tienen voz y por eso se han tapado durante años un montón de cosas y mientras yo esté aquí, que no lo dude nadie, estos niños tendrán voz, dignidad y respeto y los defenderé de cualquier abuso de poder. Ya puede venir el PP, la congregación de quien quiera o el sursum corda, que aquí los niños valencianos tienen la línea de defensa que es la Generalitat".

Mónica Oltra ha realizado estas manifestaciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell a preguntas de los medios sobre los casos de supuesto maltrato en un centro de Segorbe (Castellón) y falta de mantenimiento detectado en otros y, en concreto, por el informe realizado por la Fiscalía en el que advertía de las malas condiciones de las instalaciones del de Monteolivete, en València.

Al respecto, la vicepresidenta ha subrayado que ese informe fue trasladado de manera "informal" en enero de 2017, cuando la Generalitat ya había tomado la decisión de cerrar el centro tras producirse un caso de presuntos abusos sexuales entre menores. Además, ha puntualizado que "en estos momentos" en la Conselleria "no hay constancia de que haya entrado el acta de inspección de Fiscalía con registro de entrada" y, por eso, se sigue "rastreando". "¿Cómo es posible que no lo supiéramos?", se ha preguntado.

Interrogada sobre los motivos por los que las instalaciones no fueron clausuradas inmediatamente, Oltra --que ha leído un "cronograma" de todos los pasos y reuniones realizados durante el proceso-- ha hecho notar que a los menores hay que reubicarlos salvando lo que ha calificado de "tetris" y, para eso, no hay "una varita mágica".

En este sentido, ha remarcado que sí habría sido posible hacer el traslado de los niños antes de Fallas si hubiera prosperado la iniciativa de habilitar unas instalaciones en l'Eliana (Valencia), pero que no se materializó porque el alcalde supeditó autorizar la licencia para poder pernoctar a la aprobación de los vecinos y estos no accedieron para no "tener problemas" y que sus casas perdieran valor.

Ha recordado que en el centro de Segorbe (Castellón) sí se ha podido reubicar a los menores tras haberse encontrado "indicios" de que los niños consumían comida "caducada de la que tira el supermercado" y recibían duchas de agua "a 15 grados". Sobre este caso, ha remarcado que algunos de los menores han sido trasladados a otros centros gestionados por la misma congregación religiosa, porque el problema "no es con la congregación, sino con aquellos que no traten a los niños como toca".

