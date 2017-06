El PP pide a la Junta que adapte todas sus residencias de mayores para eliminar las sujeciones

Etiquetas

Llevará al Parlamento una iniciativa para que se adopte esta metodología para garantizar el bienestar de los pacientes

La secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha pedido a la Junta de Andalucía que adapte las residencias de mayores que son de su competencia con el objetivo de que obtengan el certificado 'libre de sujeciones', una metodología en el tratamiento de estos pacientes "que arroja muy buenos resultados y que mejora sustancialmente el trato que reciben".

"Una residencia libre de sujeciones es un centro en el que no se utilizan mecanismos de limitación física o de movimiento en las personas mayores dependientes", ha explicado Navarro, quien ha visitado este jueves, con motivo del Día Internacional de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el único centro en Málaga, El Buen Samaritano, que ha recibido el certificado que acredita esta metodología.

Junto a la vicesecretaria de Acción Social del PP malagueño, Ruth Sarabia, y el concejal de Derechos Sociales de Málaga, Julio Andrade, Navarro ha destacado entre las ventajas de no utilizar dichas sujeciones el hecho de que los profesionales pueden obtener un mayor conocimiento de la situación del paciente "al estar en libre movimiento, tal y como nos han trasladado desde la dirección de este centro", ha manifestado.

La también parlamentaria andaluza ha señalado que el Grupo Popular va a llevar este asunto a la Cámara, con una iniciativa para que este modelo de atención centrado en las personas se extienda.

La aplicación de esta metodología, ha incidido, es "importante para garantizar el bienestar de los pacientes, quedando demostrada su eficacia, sobre todo a la hora de promocionar la autonomía personal", ha expuesto, alegando que "precisamente así lo apunta la propia denominación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como Ley de Dependencia".

MENOS MORTALIDAD Y MÁS BIENESTAR

El Buen Samaritano comenzó a implantar desde hace un año y de forma gradual las diferentes medidas que garantizan que el centro esté libre de sujeciones. Así, desde el centro han informado al PP de que han conseguido disminuir la tasa de mortalidad y un mayor bienestar entre los pacientes.

"Los resultados de la metodología en este centro, el cuarto que consigue esta certificación en toda Andalucía, son innegables y ya lo disfrutan los más de cien usuarios que aquí se atienden", ha valorado Navarro, que ha explicado que la resistencia a eliminar todas las sujeciones se debe a la intención de prevenir posibles caídas.

No obstante, en las residencias donde ya no se utilizan las sujeciones ha habido un descenso de pacientes accidentados, "por lo que no encontramos ningún motivo para que esta metodología no se implante en todas las residencias de Andalucía".

En País Vasco y Navarra, casi la totalidad de los centros públicos ya cumplen con este estándar de calidad, "por lo que creemos necesario que la Junta empiece a trabajar en ello para garantizar una mejora en la calidad de vida de los mayores que son atendidos en residencias.

ABUSOS Y MALOS TRATOS A MAYORES

Por último, respecto al abuso y maltrato en la vejez, la secretaria general de los 'populares' malagueños ha celebrado que este problema haya comenzado a ganar visibilidad "a pesar de que sigue siendo uno de los tipos de violencia menos tratados en los estudios y menos abordados en los planes de acción".

"El maltrato que sufren los mayores es un problema social mundial que afecta a la salud y a los derechos de millones de personas, por lo que merece toda nuestra atención e implicación", ha concluido.