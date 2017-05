PP dice que la situación en centros de menores denunciada por Oltra es mentira y la acusa de ser "experta en enredos"

Etiquetas

Compromís cree que Zaplana "tiene la cara muy dura" y que los 'populares' se "ríen en la cara" del Consell

El diputado del PP en las Corts José Juan Zaplana ha acusado este martes a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, de ser "experta en enredos y engaños", al tiempo que ha indicado que todo lo que denunció el lunes sobre los centros de menores de la Generalitat obsoletos, con comida caducada y con indicios de malos tratos en la etapa de los 'populares' es "mentira". Por este motivo, desde el grupo parlamentario han solicitado su comparecencia en la Cámara valenciana.

"Todo lo que cuenta sobre los centros de menores es, básicamente, mentira", ha destacado el parlamentario durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, en la que ha recordado que todos los años la Fiscalía de Menores y el Síndic de Greuges realizan inspecciones en estos centros, en los que según la Conselleria, hay instalaciones "obsoletas" de la etapa del PP que "no reúnen condiciones de habitabilidad", un tejido residencial en manos privadas y "sin control", --esto es, "solo" 6 inspecciones a los 80 centros existentes en 3 años--, comida "escasa y caducada" e "indicios de malos tratos" en uno de los menores.

Zaplana ha apuntado que existen quejas al Síndic de Greuges sobre los centros de menores a las que la Conselleria ha respondido con un "está todo bien, no hay ningún problema" y ha considerado que la denuncia de Oltra --que ha pedido que documente y lleve al juzgado-- es "una cortina de humo" ante los "seis meses de impagos a los centros de menores" por parte de la Conselleria que éstos han denunciado.

"Lleva 2 años como consellera", ha subrayado el diputado, quien ha indicado que en este tiempo Oltra "tendría que haber inspeccionado" esos centros. "Ese es su trabajo, no pasearse por los platós", ha criticado el 'popular', quien se ha preguntado si va a poder demostrar "lo que dice de que los funcionarios tenían recomendación no escrita de no visitar los centros". Además, se ha referido a la desaparición del "diario de las chicas" del centro y ha cuestionado que desapareciese en la etapa del PP al frente de la Generalitat.

"LA CARA MUY DURA"

Por su parte, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha asegurado que Zaplana "tiene la cara muy dura" por decir que la denuncia de la consellera es mentira. "En temas tan importantes no podemos hacer este tipo de demagogia", ha subrayado Ferri, quien ha apuntado que sólo hay 7 inspectores para supervisar los centros, un hecho que ha achacado a la etapa del PP.

"Es como si dijeran 'os estáis comiendo mi mala gestión y además todavía no lo habéis solucionado', se están riendo en nuestra cara", ha criticado el diputado.