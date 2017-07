Etiquetas

El diputado socialista en el Congreso y secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha expresado la condena por parte del PSOE andaluz al asesinato de una mujer presuntamente a manos de su marido en Huéscar (Granada) y ha considerado que "es urgente la unidad de todos en un gran pacto de estado".

Así, ha indicado que "desde el PSOE andaluz condenamos el asesinato" y exigen un pacto de estado "ante las insoportables cifras de la violencia machista, seis mujeres asesinadas en Andalucía, y 37 víctimas en España en lo que va de año, de las que seis fueron menores".

"Porque para solucionarlo hace falta que nos involucremos todos. No se puede mirar para otro lado. Es un problema de todos", ha insistido Heredia, apuntando que "no pararemos hasta conseguir que no haya ni una víctima más".