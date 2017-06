Quart (Valencia) crea una app que ayuda a los adolescentes a detectar si son víctimas de violencia de género

Etiquetas

El Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia) ha presentado una aplicación móvil, 'En Verde', que tiene como objetivo ayudar a los adolescentes a detectar si son víctimas de violencia de género.

La app, impulsada por la Concejalía de Igualdad que dirige Cristina Mora y desarrollada por un agente de la Policía Local de Quart, Guillermo Blanco, está disponible para Smartphones en Play Store y pronto lo estará también para iPhone en la Apple Store.

En el acto de presentación han participado la alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, la fiscal delegada de violencia contra la mujer en Valencia, Rosa Guiralt y la concejala de Igualdad del Ayuntamiento, Cristina Mora, además de una representación de alumnos y alumnas de Educación Secundaria de cuatro centros educativos del municipio, detalla la corporación municipal a través de un comunicado.

La alcaldesa, Carmen Martínez, ha explicado que la aplicación nace a raíz de una encuesta a estudiantes de ESO, PQPI y Bachillerato de los centros del municipio, realizada por la Casa de la Dona. De ese estudio surgieron datos preocupantes, en la línea de los obtenidos a nivel estatal, como que el 87% del alumnado entrevistado creyera que hay violencia de género en parejas jóvenes y que el 80% afirmara conocer a personas que han hecho un uso negativo de las redes sociales para hacer daño a otras.

Asimismo, el 42% pensaba que no era maltrato decirle a alguien "no vales nada" y el 32,7% consideraba que habría problemas en la pareja si la mujer viste con ropa "atrevida", como ha detallado la concejala de Igualdad, Cristina Mora. Otro dato revelador: en caso de ser maltratada o maltratado, la opción de denunciar fue elegida en todos los casos como la última.

Ante esto, la Casa de la Dona diseñó un plan de actuación con talleres y acciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes para intentar revertir esos datos y el último paso ha sido la puesta en marcha de esta aplicación móvil, desarrollada por un Policía Local, que se basa en un test, el conocido como semáforo de la violencia, cedido por la Universidad de Alicante a Quart para poner en marcha esta herramienta.

Guillermo Blanco pertenece al grupo de la Policía Local de Quart de Poblet especializado en violencia de género, que trabaja coordinadamente con la Unidad de Familia y Mujer de la Comisaría de Policía Nacional del municipio, cuyo inspector jefe, Carlos Enrique Peris, ha asistido al acto. En su intervención ha puesto el acento en que la app es resultado de un trabajo en equipo y ha explicado a los y las adolescentes participantes que la información que responden en el formulario es completamente anónima.

Se trata de contestar preguntas sencillas que sirven a las chicas para reconocer el maltrato y a los chicos para ser conscientes de si están maltratando. Si al final el resultado es verde, la relación que mantienen está basada en el amor y el respeto; si es amarillo, hay cosas que deben revisar y poner especial cuidado, y si es rojo deben acudir a un profesional y pedir ayuda. Además, tanto la Casa de la Dona como la Policía Local están geolocalizadas para que les resulte fácil acudir a estos servicios en caso de necesitarlos.

La Policía Local de Quart de Poblet está muy implicada en este ámbito. De hecho, además del grupo especializado, participa en la Comisión Ciudadana contra la Violencia de Género y en la Subcomisión Técnica de Seguimiento de Víctimas, de ahí que conozca bien los programas de la Casa de la Dona y de esas sinergias surgiera la idea de crear la app, en la que la información ha sido facilitada por el área de Igualdad municipal.

La alcaldesa, Carmen Martínez, ha reconocido esta labor de la Policía Local, unida a otras muy vinculadas a la educación y la seguridad de infancia, adolescencia y juventud, transmitiendo su felicitación al concejal Bartolomé Nofuentes, al intendente jefe, Ricardo Soriano, y también al equipo de la Casa de la Dona.

DESMONTAR EL MITO DEL AMOR ROMÁNTICO

El acto lo ha cerrado Rosa Guiralt, delegada de violencia contra la Mujer en la Fiscalía de Valencia, con una conferencia en la que con un lenguaje claro y directo, apoyada por vídeos con mensajes de calado, ha dado a los chicos y chicas participantes las claves para identificar la violencia de género --"que no es solo la muerte", ha recalcado-- a través de diferentes señales y desmontando ideas tipo en el mito del amor romántico, como que quien te controla y siente celos es porque te quiere mucho.

Durante su intervención, ha pedido a los y las estudiantes que "si tenéis una amiga que hace lo que él quiere y no lo que ella quiere; si la veis sufrir, no le digáis que si va con él se olvide de vosotros, decidle que estáis ahí si os necesita. Estad expectantes y hacerle saber que siempre estaréis ahí. No la dejéis. Igualmente si es un chico". Asimismo, ha dejado claro que no sólo se ejerce violencia con los golpes: "El dolor que queda cuando se producen los insultos, las vejaciones, queda para siempre".