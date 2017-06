LA CNMC REQUIERE A RTVE QUE ADECÚE LA CALIFICACIÓN DE LA SERIE 'SERVIR Y PROTEGER'

Etiquetas

La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) ha requerido a la Corporación de RTVE (CRTVE) que adopte las medidas oportunas para una correcta emisión y adecuación de la calificación por edades de los contenidos de la serie 'Servir y proteger'.Esta ficción, producida por Plano a Plano, está ambientada en una comisaría de policía y tiene entre sus protagonistas a Luisa Martín, Andrea del Río y Juanjo Ballesta. Se emite por La 1 de lunes a viernes de 16.30 a 17.20 horas, con la calificación por edades de “no recomendada para menores de 7 años”. La CNMC, después de analizar varios de los capítulos, ha llegado a la conclusión de que no se corresponden con la calificación otorgada, según informa el organismo supervisor en un comunicado.En concreto, considera que las imágenes que aparecen y el tratamiento de las secuencias en determinadas escenas de los días 24 de abril y 10 y 11 de mayo de 2017 no son adecuadas para ser vistas por los menores de 12 años, y en algún caso, incluso por menores de 16. La Comisión ha constatado "la existencia de escenas no recomendadas por estos grupos de edad relativas a graves conflictos emocionales que generan angustia, experiencias traumáticas trágicas e irreversibles, violación y abusos sexuales, entre otros".De esta manera, la serie se enmarca, al menos parcialmente, dentro de la franja horaria de protección reforzada de las tardes de los días laborables que va de 17.00 a 20.00 horas, y en la que no se pueden emitir contenidos calificados como “no recomendados para menores de 12 años”.El requerimiento de la CNMC insta a la Corporación de RTVE para que en el plazo de 10 días hábiles adopte las medidas oportunas para una correcta adecuación de la calificación por edades de los contenidos del programa 'Servir y proteger' y que, a su vez, asegure que la emisión de los contenidos se adecúe a las franjas de protección establecidas tanto en el Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos y la Infancia como en la Ley General de Comunicación Audiovisual.