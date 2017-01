PÉREZ DEL CAMPO DENUNCIA QUE “EL TERRORISMO MACHISTA” ESTÁ “SOLAPADO” POR “EL SILENCIO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DEL GOBIERNO”

Etiquetas

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, denunció este lunes que mientras “hay un terrorismo que es importantísimo” se está produciendo a la vez un “terrorismo machista que está solapado” por “el silencio de los partidos políticos y del Gobierno”.Pérez del Campo denunció en declaraciones a Servimedia “las dos mujeres víctimas de violencia de género que llevamos en 2017” pese a que apenas han transcurrido dos días del nuevo año, en alusión a la mujer de la localidad de Rivas Vaciamadrid que recibió varias puñaladas y murió en el Hospital Gregorio Marañón y a la joven de 24 años que cayó desde un cuarto piso en el barrio madrileño de Hortaleza, aunque todavía se están investigando las causas.“Es curiosísimo que en esta materia, donde se acaba el año matando, se comienza matando y a lo largo del año se supera la cincuentena de mujeres muertas, nos encontremos con que los políticos no dicen nada”, afirmó Pérez del Campo, que criticó el “desinterés” que tienen, a su juicio, tanto los partidos políticos como el Gobierno en esta materia.Asimismo, calificó de “improcedente” las críticas que se escuchado contra la mujer que fue apuñalada” por el hecho de que “estaba en ese momento con el marido, cuando éste tenía una orden de alejamiento. No puedes criticar a una persona como si la orden de alejamiento se la dieran a ella, a quien hay que vigilar es a él, es una orden dirigida al agresor, no a la víctima”, espet.En este sentido, argumentó que hay que “vigilar al que puede matar”. A su juicio, la orden de alejamiento debe ir acompañada de “una vigilancia para ver si el agresor va a casa de la víctima o si la sigue” y pidió no caer en la “culpabilización de la víctima”.“La gente desconoce por completo lo que es la violencia de género y en qué situación se encuentra la víctima”, indicó Pérez del Campo, que explicó que “el terror atenaza a la mujer, el maltrato es algo que crea dependencia, la mujer se siente culpable cuando denuncia y hasta que la sociedad no entienda a las víctimas todo lo que se haga estará mal hecho”.Por último, insistió en que “empezamos mal el año” y advirtió que “no es el primer año que empezamos mal en esta materia, es continuo”, lo cual “es bastante indignante".