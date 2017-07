VIOLENCIA GÉNERO. EL AYUNTAMIENTO DE MADRID LANZARÁ UNA CAMPAÑA PARA FOMENTAR LA DENUNCIA VECINAL

Etiquetas

El Ayuntamiento de Madrid va a lanzar la campaña 'Barrios por los Buenos Tratos' con el objeto de que los vecinos que tengan conocimiento de posibles casos de violencia de género los denuncien.Lo anunció hoy Celia Mayer, delegada de Políticas de Género y Diversidad del Consistorio madrileño, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de esta institución.La campaña 'Barrios por los Buenos Tratos' es fruto del 'Comité de Crisis' municipal que se constituyó en la capital tras el asesinato de Susana Galindo por parte de su marido el pasado 2 de junio.Mayer explicó que entre las “consecuencias útiles para prevenir la violencia machista” cree haber sacado del análisis del caso de esta mujer es destacar que Galindo no tramitara denuncias previas de maltrato, como el 75% de las víctimas mortales de este tipo de violencia.Para hacer frente a esta situación en la que “las víctimas no se consideran víctimas”, por dependencia económica o emocional o simplemente “no saber qué hacer”, el Consistorio de Madrid lanzará “una campaña de implicación vecinal en todos los distritos y barrios”. Se busca que en casos como el de Galindo, donde sí había sospechas de maltrato, los vecinos sepan a quién acudir para facilitar información y permitir la “detección precoz” de los crímenes. La campaña aún está por diseñar y por tanto aún no tiene presupuesto."INDICADORES DE SOSPECHA"Otras conclusiones del 'Comité de Crisis' de Madrid son formar a los profesionales del Samur o los Servicios Sociales del Ayuntamiento, a quienes a veces sí acuden las mujeres, para que sepan cómo detectar situaciones de riesgo de violencia a través de una serie de “indicadores de sospecha”. Según Mayer, la introducción de herramientas similares en la Comunidad Valenciana ha permitido detectar de golpe 3.000 casos más. Mayer explicó también que el hecho de que la madre de Galindo dependiera de Susana obliga a reforzar la atención a las familias por parte de los Servicios Sociales del distrito de Ciudad Lineal y el Capsem, especializado en la atención psicosocial. Por último, y desde la convicción de que “los crímenes machistas no son casuales ni ocasionales”, se pondrán en marcha en el barrio “políticas de memoria”, que la familia de Galindo ha “pedido expresamente”, para atacar el mecanismo que a su juicio “naturaliza o reproduce” la violencia machista.A pregunta de los periodistas, la delegada indicó que el Ayuntamiento contestó al Gobierno de la Comunidad, que se negó a participar en este Comité de Crisis, que el haberse negado le parecía “legítimo·, pero que es “fundamentl” que todaas las administraciones hagan “autocrítica”, habida cuenta de que los asesinato machistas no cesan”."ABSOLUTO ABANDONO"La Junta de Gobierno aprobó también las obras de reconstrucción del estadio de Vallehermoso tras lo que Maestre denunció como “absoluto abandono” por parte de los gobiernos municipales anteriores. Con una inversión de 17,8 millones, el Gobierno municipal espera tener para finales de 2018 un recinto con aforo para 50.000 espectadores, con pista de atletismo incluida, que podrá volver a acoger eventos nacionales e internacionales.Por último, aprobó la realización, a partir de noviembre, de un programa de apoyo sociolaboral a jóvenes de hasta 30 años en riesgo de exclusión, en el que se invertirán 743.000 euros y que se espera sirva de complemento a la Agencia Municipal de Empleo.