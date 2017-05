VIOLENCIA GÉNERO. ORGANIZACIONES FEMINISTAS EXIGEN LA COMPARECENCIA DE RAJOY POR CADA CRIMEN MACHISTA

Etiquetas

- El presidente condenó por Twitter los tres asesinatos de mujeres de este fin de semana. Organizaciones feministas exigieron este lunes la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por cada crimen machista que se produzca en España. Este fin de semana han sido asesinadas tres mujeres, dos en Madrid y una Murcia, lo que fue condenado por el jefe del Ejecutivo a través de la red social Twitter.“Rajoy debe comparecer por cada crimen machista”, manifestó Amalia Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis en declaraciones a Servimedia. Y es que “no hay una respuesta” como la que se daría “si fuera un atentado terrorista”, añadió.Este fin de semana se han cometido tres asesinatos machistas. La respuesta de Rajoy ante estos tres crímenes en sólo dos días fue un tuit publicado ayer con el siguiente mensaje: “La sociedad se conmueve con razón con cada mujer asesinada por violencia de género. Mi enérgica condena. Unidad contra este sinsentido".A juicio de la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, “si el presidente del Gobierno no interrumpe lo que está haciendo y no se levanta y da una respuesta, es evidente que las mujeres no le importan”, dijo en declaraciones a Servimedia.La secretaria general de Mujeres en Igualdad, Carmen Fúñez, se mostró en desacuerdo con exigir al presidente que comparezca con cada crimen, pues entiende que el Gobierno ya se está implicando con el impulso del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se está fraguando en las Cortes.En este sentido, Amalia Fernández añadió que aludir a este pacto de Estado “es como no decir nada”, ya que “no hay dotación económica” y eso lo reduce a “un brindis al sol”. Por tanto, sería preciso “que nuestro presidente salga y muestre su rechazo”.