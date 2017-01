VIOLENCIA GÉNERO. VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS VENDEN CESTAS DE MIMBRE PARA SENSIBILIZAR SOBRE ESTA LACRA

Etiquetas

Una veintena de mujeres víctimas de violencia de género participan en los talleres prelaborales ‘Cestas con poder’, organizados por la organización gallega Ecos do Sur. En ellos, las participantes elaboran cestas artesanales de mimbre que venden a través de una plataforma de Internet donde, además de comercializar los productos, dan a conocer sus experiencias de superación.“Ahora me veo bastante más tranquila que en mucho tiempo, me he librado de muchos pesos que eran una rémora, no me dejaban avanzar. Ahora pienso que tejer el mimbre es casi como una metáfora de avanzar y crecer, y de las cosas que me gustaría conseguir en el futuro", asegura Fernanda, una de las mujeres que participan en la iniciativa.En los talleres, las participantes, que son beneficiarias de un proyecto de inserción laboral de la citada ONG, aprendieron durante un mes y medio las técnicas de la cestería de mimbre y cada una diseñó y elaboró de manera artesanal artículos únicos, hasta llegar a la fase de comercialización. Las cestas pueden adquirirse a través de ‘www.cestasconpoder.com’. Los beneficios recaudados con la venta de cada cesta, identificadas con el nombre y la historia de su creadora, van íntegramente a su autora, para contribuir también a la superación personal de una mujer que fue víctima de violencia de género.Los talleres se diseñaron con la pretensión de ser más que una actividad de cestería, como respuesta a la necesidad de reforzar en las participantes la autoestima, la autovaloración, la autonomía, la capacidad de autoorganización y las relaciones socioemocionales.Transversalmente, se trabajaron cuestiones relacionadas con el autoempleo, como identificación de ideas de negocio, evaluación de viabilidad, análisis de costes, establecimiento de precios y nociones de comercialización ‘online’.