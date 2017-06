A disposición judicial por amenazar con un cuchillo a los agentes que le identificaban por maltrato

Etiquetas

La esposa y la hija del detenido han "declinado" la opción de denunciarle

Agentes de la Policía Local de Sevilla han detenido y puesto a disposición judicial a un hombre de unos 40 años de edad y 14 arrestos previos, después de que el mismo les amenazase con un cuchillo de casi 30 centímetros de longitud, cuando intentaban identificarle a cuenta de un presunto caso de malos tratos, según informa el Ayuntamiento hispalense.

Los hechos se produjeron en torno a la medianoche del pasado día 18, cuando desde el Centro de Control de la Policía Local se alertó de un presunto delito de violencia de género en la Calle Soria, por lo que se remitió una patrulla. Cuando los agentes llegaron al domicilio donde se estaban produciendo los hechos, fueron recibidos por una menor, que les abrió la puerta desde la que localizaron al presunto agresor.

Cuando fue preguntado por la situación, el sujeto habría alegado que "él podía discutir con quien quisiera". En ese momento, los agentes le solicitaron que les acompañaran fuera del de este espacio, momento en el que se dirigió a la cocina, de la que salió empuñando "un cuchillo de grandes dimensiones y gritando que los iba a matar".

Los agentes, según el Ayuntamiento, "reaccionaron con suficiente rapidez para evitar el ataque, retrocediendo hasta el descansillo y desenfundando las armas", lo que aprovechó el agresor para cerrar la puerta. La situación se prolongó durante unos minutos, hasta que el agresor "volvió a abrir la puerta pasando unos minutos interponiendo a la menor de edad", que resultó ser su hija, entre él y lo agentes, que decidieron enfundar las armas.

Acto seguido, salió la esposa, que a una distancia prudencial de la vivienda, reconoció a los agentes haber discutido con su pareja, circunstancia que se repite según asegura de forma habitual "cada vez que consume alcohol", situación que corroboró la menor, que resultó ser la persona que había alertado a la policía mediante la llamada telefónica. En ese momento, ambas habrían "declinado" la opción de denunciarlo.

No obstante, y ante esta situación, los agentes de la Policía Local procedieron a la detención del presunto agresor, y a su traslado hasta dependencias policiales, donde quedó a disposición judicial, en tanto que la mujer fue informada de agentes del Grupo DIANA Local se pondrían en contacto con ella para prestar declaración y ofrecerle las medidas oportunas o, en su caso, citada para asistir al juzgado de violencia sobre la mujer

El delegado de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, destacó "la templanza de los agentes que les permitió salir ilesos de esta situación tan grave" como es un episodio de violencia de género, que resulta intolerable e inadmisible en nuestra sociedad. No podemos permitir ni un solo ataque más a las mujeres, que saben que no están solas". El Ayuntamiento recuerda la existencia del Grupo Diana en la Policía Local de Sevilla especializado en la asistencia ante este tipo de situaciones así como el teléfono 016 para la atención de casos de violencia de género. Las llamadas a este teléfono no dejan rastro en la factura telefónica.