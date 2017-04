Un jurado enjuicia al acusado de matar a su mujer con la tapa de una cisterna en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Etiquetas

Un jurado popular enjuiciará a partir de este lunes a M.C.M., el hombre encarcelado desde el mes de junio de 2015 tras asesinar supuestamente a su esposa después de golpearla con la tapa de la cisterna de un váter en la casa que ambos compartían en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que, en la jornada de este lunes, tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Sevilla la constitución del jurado y la declaración del investigado, para quien la Fiscalía pide 23 años de cárcel.

Así, y en su escrito de acusación, el Ministerio Público reclama para el acusado 20 años de prisión y la prohibición de aproximarse a sus hijas durante ocho años más de la pena de cárcel por un delito de asesinato y tres años de cárcel y cuatro de prohibición de aproximarse o comunicarse con las hijas por un delito de malos tratos habituales, en ambos casos con la agravante de parentesco.

Además, la Fiscalía pide que el acusado de acabar con la vida de su esposa, María del Águila P.H., indemnice con 150.000 euros a sus dos hijas y con 120.000 euros a los padres de la víctima.

"CONTINUAS VEJACIONES"

El Ministerio Público relata en su escrito de acusación, consultado por Europa Press, que el acusado estaba casado con la víctima desde hacía 27 años y tuvo con ella dos hijas, añadiendo que durante el matrimonio el investigado "sometía a su esposa a continuas vejaciones, con conductas agresivas e impositivas, con insultos frecuentes, volcando sus frustraciones sobre su mujer y sus hijas".

De este modo, precisa que el día 17 de marzo de 2008, la Policía tuvo que acudir al domicilio familiar porque el acusado había agredido a su esposa "cogiéndola por los pelos", agravándose esta situación como consecuencia de las enfermedades que sufría el acusado, quien "culpabilizaba" a su esposa de su situación.

En esta "dinámica de malos tratos y situación de asimetría", la Fiscalía dice que, con anterioridad a las 2,00 horas del día 3 de junio de 2015, y estando ambos en el domicilio familiar, el imputado, "como último acto de la situación de violencia, atacó a su esposa" de forma "sorpresiva y con la intención de causarle la muerte".

Así, le agredió primero con un arma blanca con una hoja monocortante y borde liso, produciéndole tres heridas inciso punzantes, tras lo que a continuación le golpeó en la cabeza con la tapa de la cisterna del inodoro del cuarto de baño, donde en ese momento se encontraba la víctima, ocasionándole la muerte por traumatismo craneoencefálico.

EL ACUSADO, EN PRISIÓN PROVISIONAL

El 3 de junio de 2015, y a petición de la Fiscalía, el juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcalá de Guadaíra ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del investigado, que tenía entonces 52 años de edad.

Según el TSJA, María del Águila P.H. denunció en 2008 a su esposo por una agresión "que podía haber sido considerada un delito de lesiones", si bien, "tras acogerse a su derecho a no declarar, retiró la denuncia" y las actuaciones fueron archivadas "al no disponer el juez de declaraciones, pruebas o indicios para investigar si había habido o no un hecho delictivo" por parte de este hombre.

Tras ingresar en prisión, el acusado fue sometido a un examen médico durante el que manifestó su "deseo de morirse", por lo que Instituciones Penitenciarias le aplicó el habitual Protocolo de Prevención de Suicidios (PPS), que contempla que el detenido esté acompañado constantemente por un preso de confianza.