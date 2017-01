Un familiar del acusado de matar a su mujer en Narón dice que la amenazaba con "partirle la cara"

Etiquetas

La víctima le confesó las amenazas a su cuñada un mes antes del crimen

La hermana del hombre acusado de matar a su mujer en Narón (A Coruña) ha declarado que un mes antes del crimen la víctima le confesó que su marido, quien presuntamente la degolló en diciembre de 2015, la había amenazado con "partirle la cara" y "cortarla".

En la tercera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de A Coruña, varios familiares del matrimonio han coincidido en destacar el cambio de actitud de la mujer en los meses previos a los hechos, y es que fue entonces cuando --según han declarado diferente testigos-- la víctima les habría manifestado que estaba siendo amenazada por su marido.

Así, ante el jurado popular, la hermana del acusado ha asegurado que un mes antes de lo ocurrido su cuñada le comentó que, tras mantener una discusión por el dinero que gastaba el hombre --padecía problemas de ludopatía--, este la amenazó con "partirle la cara" y "cortarla".

Una revelación que dejó "muy asustada" a este familiar, que dice no haber visto nunca malos tratos por parte de su hermano, pero sí reconoce que la víctima estaba "más seria" en los meses previos a su muerte.

"No le puedo decir nada que me come", le dijo la fallecida a su hermana tan solo tres meses antes del crimen. Así lo ha declarado la hermana de la víctima, quien, a pesar de reconocer que el matrimonio atravesaba por problemas --sobre todo a raíz de la supuesta relación sentimental que el marido mantenía con otro hombre-- no podía pensar que este fuera capaz de cometer el crimen.

"PARECÍA IMPOSIBLE"

"Me parecía completamente imposible. Es duro saber que fue él", ha dicho en el juicio después de comentar que en una ocasión el hombre quiso separarse de la mujer, pero no lo hizo por "no quedarse sin dinero", dice esta testigo.

Entre otros familiares, este miércoles también ha declarado el nieto del acusado, quien en el tanatorio escuchó una conversación telefónica de su abuelo en la que este le pedía al otro interlocutor --supuestamente el hombre con el que mantenía una relación sentimental-- que "cuando fuesen a la policía tenían que decir lo mismo, que no les fuesen a liar".

El acusado, que negó los hechos y alegó que se encontró a su mujer muerta al llegar a casa, se enfrenta a la petición de la Fiscalía de 15 años de prisión como autor de un delito de homicidio. Por su parte, la acusación particular, ejercida por el hijo de la víctima y del acusado, solicita para este una pena de 20 años de prisión, porque lo considera autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento.