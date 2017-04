Un tercio de las mujeres de Indonesia han sufrido abusos físicos o sexuales, según datos oficiales

Etiquetas

Una tercera parte de las mujeres de Indonesia han sufrido abusos físicos o sexuales en algún momento de su vida, según el primer estudio nacional que analiza de forma especíica la violencia contra las mujeres en el archipiélago asiático.

El informe recoge que el 33 por ciento de las mujeres de entre 15 y 64 año -- alrededor de 26 millones de personas-- han reconocido haber sido víctimas de algún tipo de abuso. Según este estudio, los casos aumentan en zonas urbanas y entre mujeres con mayor nivel educativo.

Para la representante en Indonesia del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), se trata de datos preocupantes que "demuestran que la violencia contra las mujeres ocurre a nuestro alrededor". Este tipo de abusos, ha alertado, "es una violación de los Derechos Humanos" cimentada sobre la "desigualdad de género".

"Priva a las mujeres y a las niñas de la posibilidad de disfrutar de una vida digna y de oportunidades de futuro con las que aprovechar todo su potencial", ha lamentado Robertson.

El informe ha sido bien recibido por parte de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, en la medida en que pone sobre la mesa una realidad extendida. Los grupos se habían quejado de la falta de datos oficiales y de las complicaciones que ello supone a la hora de demostrar la prevalencia de los delitos.

Indonesia figura en el puesto número 88 de 144 en el Índice de Brecha de Género que elabora anualmente el Foro Económico Mundial y obtiene sus peores notas en participación económica, educación y presencia política. El debate sobre la desigualdad se disparó en 2016, a raíz de la violación y asesinato de una niña.

"El silencio y la inacción no son opciones. Hay mucho en juego", ha subrayado Robertson, que ha incidido también en las consecuencias económicas de no atajar el problema. Un estudio divulgado recientemente en Vietnam demostró que las mujeres víctimas de violencia ganaban un 35 por ciento menos de dinero que quienes no habían sufrido ningún abuso.