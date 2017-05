ATENDER A LOS MAYORES DEL 'BABY BOOM' REQUERIRÁ MÁS DE 76.000 ENFERMEROS

Etiquetas

El Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene que afrontar en los próximos 12 años un importante reto: atender a las personas que nacieron en la década de los 60, los hijos del 'baby boom', que necesitarán la atención y los cuidados de más de 76.000 enfermeros.Estos son los cálculos que ha realizado Javier Soldevilla, secretario científico del grupo de trabajo en prevención de las úlceras y heridas crónicas y especializado en cuidados gerontológicos.Soldevilla explicó, en el marco del Congreso Internacional de Enfermería que se celebra en Barcelona y que reúne a más de 10.000 profesionales sanitarios de todo el mundo, que "el cambio de modelo sanitario que se está imponiendo, apostar por el cuidado de los crónicos, más que por los agudos, requiere una reformulación del trabajo de enfermería. En 2030 será necesario haber formado a 76.000 enfermeros especializados para atender a los nacidos en los años 60, cuando se produjo el 'baby boom'. No se puede meter a todo el mundo en una residencia. Muchas personas quieren vivir en sus casas y hay que atenderlas"."Ahora estamos en una fase de meseta, en lo que se refiere a la población. Pero en breve entrarán al sistema los nacidos en los 60, que son muchos. El futuro es formar a los enfermeros que se están preparando ahora para afrontar ese reto que viene ya", agregó.Soldevilla reiteró que no hay que ver el envejecimiento como un problema, pero advirtió de que "si no empezamos a hacer los debereres ahora, sí será un problema atender a esa generación", que, en su opinión, quiere estar cuidada en su casa. "Las enfermedades crónicas son esa factura que tenemos que pagar por haber conseguido algo muy importante, que es ganarle años a la vida, pero creo que estamos en condiciones de darle buena vida a esos años, con cuidados y con atención. Por esto, lo sociosanitario tiene que imponerse, porque la gran masa de pacientes será de ese tipo. La reestructuración es imprescindible", concluyó Soldevilla.