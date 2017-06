Andalucía registra el 23% de los ahogamientos de menores en espacios acuáticos de los últimos cinco años

Etiquetas

Según el Primer Informe Nacional de Ahogamientos de Menores, elaborado por la Escuela Segoviana de Socorrismo y por la empresa Abrisud, el número de ahogamientos de menores registrado en Andalucía en los últimos cinco años se eleva a 27, lo que supone el 23 por ciento del total de los ahogamientos de menores en espacios acuáticos producidos en este periodo de tiempo.

Málaga es la provincia donde más sucesos de este tipo se han producido, con ocho fallecimientos de menores en espacios acuáticos, seguida por Sevilla con cinco y Huelva, Cádiz y Jaén con tres, cada una de ellas. En las últimas posiciones se sitúan Córdoba y Granada con dos muertes y Almería con una.

Las muertes registradas en Andalucía ocurrieron en un 59 por ciento los casos en piscinas privadas, seguidas por los fallecimientos en embalses o ríos (22 por ciento), piscinas públicas (15 por ciento) y playas (4 por ciento). En un 85 por ciento de los casos los decesos ocurrieron en espacios sin vigilancia.

Por perfil de edad son los niños de dos a cuatro años los más afectados, seguidos por la franja de edad de niños de 6 a 8 años. En tercera posición se registran los ahogamientos sufridos por adolescentes con edades comprendidas entre 16 y 17 años.

El informe arroja la cifra de 117 decesos producidos en entornos acuáticos desde el 1 de enero del año 2013 al 14 de junio del presente año. Andalucía ha sido la comunidad más afectada (con 27 fallecimientos), seguida por Cataluña con 19 y Comunidad Valenciana con 18 fallecimientos.

Este análisis ha sido realizado dentro de la VII Campaña de Seguridad Infantil que llevan a cabo para prevenir accidentes en el entorno acuático. La Campaña incluye un exhaustivo informe de ahogamiento de menores, un decálogo de seguridad infantil y una app dirigida a los más pequeños de la casa.

DATOS NACIONALES

Los ahogamientos de menores ocurridos este año en España se han incrementado un 62 por ciento respecto a las cifras registradas el año anterior en estas mismas fechas. Son ya 13 ahogamientos mortales de menores, tres de ellos en Andalucía, que nuevamente se sitúa en cabeza de ahogamiento de menores en espacios acuáticos, junto a la Comunidad Valenciana que presenta el mismo número de decesos. La tercera posición corresponde a Cataluña y Cantabria con dos ahogamientos de menores en espacios acuáticos, cada una de ellas.

Las cifras auguran que en 2017 se superarán las muertes por ahogamiento respecto a 2016, por ello, para concienciar de la importancia de la seguridad tanto en piscinas como en otros entornos acuáticos, la Escuela Segoviana de Socorrismo y la empresa Abrisud han elaborado un decálogo para que los más pequeños aprendan a disfrutar de la piscina con seguridad. Los ahogamientos infantiles ocurren en su práctica totalidad por una relajación en la supervisión. Un niño puede ahogarse en menos de dos minutos y en tan solo 15 centímetros de agua.

Lo primero, y una de las cosas más importantes es no dejar que los menores se bañen solos; después, procurar que se pongan chaleco salvavidas en la piscina hasta que aprendas a nadar como los mayores.

También se recomienda ducharse antes de entrar a la piscina para acostumbrarse a la temperatura y entrar despacio y no de golpe; si el niño sabe tirarse de cabeza puede hacerlo al borde de la piscina cerca del agua pero siempre en la parte más profunda para no golpearse con el fondo; tener cuidado con los bordillos y toboganes y no correr cerca de ellos por el peligro de poder resbalarse; tampoco es aconsejable dejar juguetes en la piscina; si ves que algún niño se ha hecho daño, pedir ayuda al socorrista; para protege la piel hay que usar siempre crema solar y no estas al sol mucho tiempo; no abrir las vallas y cubiertas de la piscina sin permiso y por último, aprender a nadar a la perfección.

MAYORES

En Andalucía se han registrado un total de 206 muertes en espacios acuáticos en los últimos 5 años. La provincia que registra un mayor número de muertes es Málaga con 53 decesos, seguida Cádiz (39), Almería (36), Granada (25), Huelva (23), Sevilla (20) y Córdoba y Jaén con 5 cada una. De estas muertes 161 corresponden a hombres y 45 a mujeres.

Por tipo de instalación se puede concluir que un 46 por ciento de los casos ocurrió en playas, un 18 por ciento en ríos y embalses, un 15 por ciento en piscinas y el 21 por ciento restante en distintas localizaciones como alta mar o puertos. De los 353 incidentes acuáticos ocurridos en los últimos 5 años en Andalucía, un 78 por ciento ocurrió en espacios sin vigilancia.

Por otro lado, la franja de edad con mayor número de fallecimientos fue la de mayores de 60 años con una incidencia del 44 por ciento, seguida por la franja de edad comprendida entre 40 y 60 años (26 por ciento) y niños (19 por ciento).