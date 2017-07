LA GUARDIA CIVIL HA EVITADO 510 FALLECIMIENTOS EN LAS CARRETERAS EN LA ÚLTIMA DÉCADA

Etiquetas

- Los muertos bajarían un 5,3% al año con un millar de agentes más, según la Fundación Mapfre. La labor de supevisión de las normas de seguridad vial de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) ha evitado 510 víctimas mortales en las carreteras españolas entre 2006 y 2015, cifra que aumentaría en otras 194 si no se hubieran reducido el número de efectivos y los controles de velocidad y de alcohol en los dos últimos años de esa década.Esta es una de las conclusiones del estudio ‘La contribución a la seguridad vial de la supervisión del cumplimiento de las normas de circulación’, elaborado por la Fundación Mapfre a partir de datos entre 2005 y 2015 proporcionados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en las carreteras de toda España salvo Cataluña y País Vasco, donde no tienen competencias.El informe fue presentado este martes en una rueda de prensa en Madrid por Benito Salcedo, general jefe de la ATGC; Julio Domingo, director general de la Fundación Mapfre; Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación Mapfre, y José Ignacio Castillo-Manzano, de la Universidad de Sevilla e investigador principal del estudio.El trabajo emplea una mteodología econométrica del impacto sobre la siniestralidad vial a partir de la supervisión del cumplimiento de las normas de circulación por parte de la ATGC, formada actualmente por unos 10.000 agentes, a partir de sus labores de vigilancia y control en las carreteras.Para extraer conclusiones, el estudio emplea variables relacionadas con la ATGC como vehículos sometidos a controles de radar (fijos y móviles) para controlar la velocidad, número de pruebas de alcoholemia y de drogas, kilómetros recorridos por las patrullas, cantidad de vehículos de los guardias civiles, el total de efectivos personales y las horas empleadas por los agentes en sus labores de vigilancia.El informe señala que los guardias civiles han salvado 510 vidas entre 2006 y 2015, y que si la actividad de vigilancia aumentara hasta los niveles medios de ese periodo, en los siguientes cinco años se evitarían otras 596 muertes en carretera gracias a la labor de la ATGC (130 en 2016, 125 en 2017, 119 en 2018, 114 en 2019 y 108 en 2020).MÁS AGENTESPor otro lado, una mayor supervisión de las normas de seguridad vial por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil con un incremento de un 10% en el número de agentes (alrededor de un millar respecto de la plantilla actual) supondría una reducción de un 5,3% en la cifra anual de fallecidos en las carreteras españolas.La medida más efectiva es la del incremento en el número de agentes o de vehículos, puesto que un 10% más equivaldría a un 5,3% menos en la cifra de víctimas mortales cada año, variable seguida por un aumento en el mismo porcentaje de las horas empleadas (-4,7%), los controles de velocidad por radar (entre -3,9 y -4,4%), kilómetros recorridos (-3,1%) y controles de alcohol (entre -0,53 y -0,74%). “Este resultado es un fuerte incentivo a las políticas de aumento de plantilla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil”, recalca el informe.El estudio apunta que los controles de drogas no resultan significativos, de lo que puede deducirse que no repercuten en la siniestralidad vial, pero precisa que estos comenzaron a multiplicarse a partir de octubre de 2011, por lo que no hay una serie histórica lo suficientemente amplia para concluir de forma robusta cuál es su efectividad.