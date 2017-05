Emigrantes asturianos reclaman más visibilidad y una Ley de asturianía que se adapte a la emigración "del siglo XXI"

Etiquetas

La Vicepresidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, Leticia Valle, ha reclamado, en nombre de los emigrantes asturianos, una Ley de asturianía que les haga más visibles y que se adapte a la emigración "del siglo XXI".

Durante su comparecencia en la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana relativa al Proyecto de Ley del Principado de Asturias de asturianía y de las Comunidades Asturianas asentadas fuera de Asturias, la vicepresidenta del Consejo ha incidido en que el proyecto está "incompleto" y que no da respuesta a las necesidades "reales" de los emigrantes actuales.

Por ello ha juzgado necesario elaborar un estudio sociológico que analice las características de la emigración actual, menos arraigada a los Centros Asturianos y más organizada por redes sociales y otras asociaciones.

Si bien ha reconocido la dificultad de dar respuesta a un problema tan "amplio y disperso", ha sugerido que se escuche más a los colectivos nacionales organizados e impulsar más plataformas en internet, ya que las planteadas por la norma "no son suficientes".

Leticia Valle ha recordado además que los emigrantes no se van "por capricho" de Asturias, sino que, al menos el 20 por ciento de los emigrantes, se van "en condiciones muy malas, y con dinero que les han dado sus vecinos para subsistir un mes".

En la comisión han estado presentes los expresidentes asturianos Pedro de Silva, Francisco Álvarez-Cascos y Luis Rodríguez Vigil. Por su parte, Vicente Álvarez Areces y Antonio Trevín han excusado su presencia.

Ha sido precisamente la ausencia de los dos exdirigentes autonómicos lo que ha provocado un enfrentamiento entre la presidenta de la Comisión, la socialista Nuria Devesa, y el diputado de Podemos Daniel Ripa, después de que éste reprochase a Areces y Trevín su ausencia "a pesar de ser los responsables" de la emigración de los últimos años.

En este punto la presidenta de la Comisión cortó el micrófono a Ripa para reclamarle "respeto" hacia los comparecientes que habían excusado su presencia. "Hay personas que excusaron su presencia y tiene que respetarlas igual que a los que vienen", le ha recordado.

Por su parte Daniel Ripa ha argumentado su declaración afirmando que Areces, que "negó la emigración y dijo que eran leyendas urbanas", elude acudir a la Junta "mientras que critica la emigración desde su escaño en el Senado por 7.000 euros al mes".

LAS COMPARECENCIAS

Al margen de la polémica, la actual Presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, Paz Fernández Felgueroso, ha destacado el consenso del que goza este texto legal con la Universidad, los sindicatos, empresarios y la Junta General, y ha incidido en la necesidad de impulsar esta ley para actualizar la vigente, de 1984.

El Proyecto de ley, ha explicado, amplía el marco legal a la emigración individual y al retorno y cambia el régimen jurídico de las comunidades asturianas.

Por su parte, el expresidente Álvarez-Cascos ha puesto el foco sobre las ayudas a su juicio necesarias para ayudar a las empresas asturianas a su internacionalización y ha propuesto emplear los Centros Asturianos para dar cobertura a las pequeñas y medianas empresas en su internacionalización para así dar uso a unas infraestructuras "en muchos casos infrautilizadas".

El expresidente Pedro de Silva ha aconsejado que la ley no incluya expectativas "que no se puedan cumplir" y ha pedido que la norma se adapte a la nueva generación de emigrantes. De lo contrario, ha advertido, "se dará la circunstancia de que en 30 años no se tengan que reunir para discutir una nueva versión de la ley porque no habrá materia prima".

Finalmente Luis Rodríguez Vigil ha reconocido desconocer el porqué de su comparecencia, "más allá de decir que me parece bien". "No sé cuál es el alcance de mi papel en esta comisión, al margen de generalidades respetuosas y positivas", ha dicho.