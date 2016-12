EL CONSEJO DE LA JUVENTUD CALIFICA DE “FRIVOLIDAD” QUE DASTIS ASEGURE QUE “IRSE FUERA ENRIQUECE”

Etiquetas

El Consejo de la Juventud de España (CJE) criticó este jueves la “frivolidad” del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, al señalar que “el Gobierno no ha expulsado a los jóvenes”, que “irse fuera enriquece” y que “no es una tragedia”.El responsable del área socioeconómica del CJE, Víctor Reloba, remarcó que “la juventud española no emigra por inquietud, como dice el ministro, ya que la inquietud la causa la precariedad laboral y la falta de oportunidades que vivimos aquí y que nos convierten en el colectivo con mayor riesgo de pobreza”.Por ello, “no es de recibo que uno de los responsables del Gobierno reste importancia a esta situación que causa angustia a miles de familias en nuestro país”, ya que hizo hincapié en que el año pasado “21.976 jóvenes de 15 a 29 años y 14.263 de entre 30 y 34 años emigraron a otro país” y los “datos provisionales de 2016 indican que otros 11.067 jóvenes más, de 15 a 29 años, y 6.994 de 30 a 34 años se han ido a vivir a otro país en este año”.Sin embargo, el CJE afirmó que “la gran mayoría de los españoles que emigran al extranjero no se registran en los consulados de los países de acogida, la estimación del INE resulta ser extremadamente a la baja”.Por último, el CJE resaltó “las negativas consecuencias de la emigración después de que la sociedad española haya invertido en la educación de sus jóvenes, para luego restringirles derechos sanitarios o dificultarles ejercer su derecho a voto cuando emigran”, e indicó que “queremos poder desarrollar ahora un proyecto de vida propio en nuestro país y trabajar en nuestra tierra para devolver el esfuerzo y la inversión que se ha hecho en nuestra generación”.