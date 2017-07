MADRID. EL AYUNTAMIENTO TRATARÁ DE PROBAR EL ARRAIGO DE LOS INMIGRANTES IRREGULARES PARA QUE NO ENTREN EN EL CIE DE ALUCHE

Etiquetas

El Ayuntamiento de Madrid tratará de demostrar ante los jueces el arraigo de los inmigrantes irregulares para evitar que se les ingrese en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, y, si no lo consigue, vigilará sus condiciones en su estancia en el mismo y luego les proveerá de servicios sociales y alternativas de vida.La alcaldesa, Manuela Carmena; el tercer teniente de alcalde y director del Plan Municipal de Derechos Humanos , Mauricio Valiente; el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, y la concejala presidenta del distrito de Carabanchel donde se ubica el CIE, Esther Gómez, presentaron este lunes las conclusiones de la mesa de trabajo que durante un año ha estudiado la situación.Todos ellos, y el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, Javier de Lucas, manifestaron su total oposición a la existencia de los CIE, por tratarse de “agujeros negros”, en palabras de Valiente, en los que se suspende el Derecho y se aplica como si fuera normal una situación de excepcionalidad, como es la privación de libertad, a personas que en su mayoría no han cometido un delito, por su mera condición de inmigrantes irregulares. Y abogaron por considerarlos “vecinos de Madrid”.Carmena diagnosticó que “si queremos trabajar por los derechos humanos hay que personalizar a los individuos”, verles como personas con una mirada y una historia personal, de forma que no se conviertan en un objeto de los trámites burocráticos. Y esbozó los tres conjuntos de medidas que pondrá en marcha el Ayuntamiento desde el ejercicio de sus propias competencias.PREVENCIÓNLas primeras, y más importantes según comentaron fuentes municipales a Servimedia, son las de la prevención de la entrada en el CIE. En concreto, se dotará al Servicio de Información al Drogodependiente (Sajiad) de las competencias y recursos necesarios para trasladar al juez que tenga que decidir sobre el futuro del inmigrante un informe que demuestre su arraigo en Madrid y ofrezca alternativas de alojamiento y alimentación que aportarán el propio Ayuntamiento, organizaciones sociales u otros municipios con los que se llegue a acuerdos. Las fuentes municipales consultadas por esta agencia explicaron que la iniciativa se vinculará a la tarjeta de ciudadanía que va a poner en circulación el Ayuntamiento, y que con ella se trata de mantener a los inmigrantes dentro del procedimiento judicial ordinario y evitar que pasen al precedente, que es al que les abogca la indocumentación y suele terminar en los CIES. Carmena auguró que esta alternativa provocará “una evolución” mental en los jueces que hasta ahora recurrían al circuito directo que termina en el CIE.Un segundo momento en el que podrá intervenir el Ayuntamiento desde sus competencias es la estancia del interno en el CIE. Puesto que el Consistorio tiene competencia sobre materias de seguridad y salubridad en Madrid, el Consistorio negociará con el CIE que se le permita introducir dos o tres trabajadores sociales cada día, del Samur Social o del Samur-Protección Civil, que vigilarán la evolución y el estado en que se encuentren los internos. Carmena reconoció que el Ayuntamiento nunca ha recibido “una negativa a entrar en los CIES sino todo lo contrario”.Finalmente, una vez salgan del CIE, el Ayuntamiento subvencionará programas que faciliten la reinserción en la sociedad de los internos. Incluso, concluye el documento, “los servicios municipales realizarán periódicamente los estudios necesarios para conocer los datos” para “valorar si realmente el internamiento fue necesario y guardó proporción con esa medida limitadora de la libertad”.Las propuestas del documento emanado de la mesa de trabajo se presentarán en el pleno ordinario de julio y, además, Carmena quiere reunirse con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para presentarle el desarrollo de todos los instrumentos que baraja el Ayuntamiento.