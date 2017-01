El Gobierno asegura que la reapertura del caso de los 15 inmigrantes muertos en el Tarajal "no cambia las cosas"

Etiquetas

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha manifestado este viernes que el auto "extenso" de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, para reabrir la investigación sobre los 15 inmigrantes de origen subsahariano que fallecieron en el Tarajal en 2014, "no cambia excesivamente las cosas, porque no hace una reapertura de juicio oral, ni se habla de un cambio trascendente en la situación".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Nieto ha apuntado que "lo que hace la Audiencia es transmitirle a la jueza instructora, que había declarado el archivo de la causa, que no la archive todavía, sino que dé un plazo para que se puedan practicar dos pruebas que además no dependen de la justicia española".

Al respecto, el número dos de Interior ha detallado que las mismas "requieren de comisiones rogatorias", en este caso "una con Marruecos, en relación a la autopsia de los fallecidos, y otra con Camerún, en relación a la identificación de las personas".

Sin embargo, "si transcurrido el plazo no se han podido practicar las pruebas, se procederá al archivo", ha subrayado Nieto, quien ha añadido que "la Audiencia podía haber acordado el archivo definitivo, pero no lo ha hecho", algo que le hubiera "gustado que se produjera y que no existieran más dudas sobre la responsabilidad de los 16 guardias civiles en esa causa".

No obstante, ha insistido en que "la Audiencia ha planteado que se intente practicar una prueba, que ya se intentó anteriormente y que no fue posible", pero "si transcurre un plazo razonable sin que se pueda hacer, se procederá al archivo definitivo", ha aclarado.

"NADA EXCUSA LA DEJADEZ"

En concreto, la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, considera en su auto que "nada excusa la dejadez o tibieza" para esclarecer la actuación de la Guardia Civil que hizo uso de material antidisturbios en un intento de repeler la entrada de subsaharianos en febrero del año 2014.

De este modo, la Audiencia ha estimado íntegramente los recursos presentados contra el sobreseimiento provisional y libre de las actuaciones iniciadas para esclarecer la muerte de 15 migrantes de origen subsahariano el 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal.