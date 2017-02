MADRID. MÁS DE 500 PERSONAS DUERMEN EN LAS CALLES DE LA CAPITAL

Etiquetas

- El número de ciudadanos sin hogar baja un 31,4% en dos años. El número de personas que duermen en las calles de Madrid capital ha bajado un 31,4% desde 2014, según refleja el último recuento realizado en diciembre de 2016 por el Ayuntamiento. No obstante, aún existen 524 ciudadanos que pernoctan a la intemperie y 1.535 que lo hacen en centros municipales o pisos de la red Faciam.Es la primera vez que descienden las personas que duermen en la calle, pues se ha pasado de las 764 localizadas en 2014 a las 524 detectadas en el estudio realizado en diciembre, cuyos resultados se han conocido ahora. En el recuento participaron 655 voluntarios, que recorrieron los principales focos de 'sinhogarismo' de los 21 distritos de la ciudad, tanto parques como el aeropuerto y estaciones de tren. El estudio, llevado a cabo con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha servido también para hacer un ejercicio de “proximidad” a estas personas.Los efectivos del Samur Social resaltan que el recuento nocturno no ha sido un mero “conteo”, sino que se ha trabajado la “sensibilización” y la “solidaridad”. De hecho, mientras que son menos quienes pernoctan en las calles, el número de voluntarios implicados en el estudio ha aumentado de 400 a 649 personas.VARÓN, EXTRANJERO Y SOLTEROEl perfil medio de la persona que duerme en la calle encaja con el de un hombre de unos 40 años, soltero y extranjero. Desglosando los datos, se sabe que el 71% son varones entre 40 y 49 años y que los extranjeros suponen el 63% del total, buena parte de ellos procedentes de Rumanía (39,6%) y Marruecos (13,2%).Casi un 60% no tiene estudios y el 44,4% pasa solo la mayor parte del tiempo que está en la calle y apenas se relaciona. El 31% tiene un trabajo remunerado pero los ingresos no le alcanzan para vivir cómodamente. De hecho, sólo alrededor del 6% tienen contrato, aunque la mayor parte del dinero que recaudan procede de pedir en la calle.Además, seis de cada 10 personas sin hogar reconocen que ha sido la falta de trabajo lo que les ha llevado a la situación en la que se encuentran. La mayor parte de los ‘sintecho’ pernoctan en el distrito Centro (35,7%), Arganzuela (13,4%) y Moncloa-Aravaca (10,5%), mientras el barrio de Salamanca cuenta con el 8,8% de las personas sin hogar de Madrid.Los recursos que más usan son los centros de acogida (76,3%), los talleres de inserción laboral (66,7%) y los comedores sociales (64,7%). Un dato significativo es que más del 60% de estas personas se sienten parte de la sociedad madrileña aunque ésta, en ocasiones, les excluya.Madrid fue la primera ciudad de España que comenzó a aplicar esta metodología de investigación en 2006, siguiendo el modelo que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Desde entonces, cada dos años se lleva a cabo este recuento.