Moreno (PP) vota el rechazo a las medidas de Trump porque está "a favor de la libertad y de la inmigración"

Etiquetas

"Soy un enamorado del pueblo americano. Esta medida es equivocada", ha argumentado

El concejal del PP José Luis Moreno --el único edil del Grupo Municipal Popular que ha votado favorablemente en el Pleno de Cibeles al rechazo de las medidas decretadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump-- ha explicado su sentido del voto por estar "a favor de la libertad y de la inmigración".

"He ejercido la libertad de voto para apoyar esta iniciativa porque estoy a favor del pueblo americano, de la libertad, de la inmigración y de que este tipo de medidas no se haga en países democráticos", ha explicado el concejal en declaraciones a la prensa al término del Pleno.

"Conozco al pueblo americano, tengo a mi hija en estos momentos allí estudiando. He vivido allí, he viajado mil veces, he hecho negocios con ellos y soy un enamorado del pueblo americano. Esta medida es equivocada", ha argumentado.