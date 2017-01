REFUGIADOS. EL PSOE RECLAMA MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS

Etiquetas

El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a impulsar medidas de apoyo y protección a los menores extranjeros no acompañados.La iniciativa pide al Ejecutivo que, en coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos, modifique los planes de tutelaje de menores extranjeros no acompañados, “para evitar posibles situaciones de desamparo”.Igualmente, reclama que se garantice a estos menores el derecho de asistencia letrada, de manera que se asegure que estarán acompañados y asesorados por un abogado con formación específica. El PSOE también pide que aquellos que dispongan de documentación que acredita fehacientemente su identidad no sean sometidos a pruebas de edad, y que los mayores de 16 años puedan acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones que los españoles.Los socialistas proponen también promover programas de seguimiento y apoyo al desarrollo de estos niños, una vez que alcanzan la mayoría de edad, y que incluyan acceso a la atención sanitaria y a los programas de garantía juvenil y formación para el empleo.Finalmente, la propuesta del PSOE aboga por promover urgentemente el reasentamiento y reubicación para acoger en España a cuantos menores solicitantes de asilo puedan ser atendidos por las administraciones.Según las diputadas Sonia Ferrer, Carlota Merchán y Esther Peña, firmantes de la iniciativa, los menores extranjeros no acompañados que llegan a España se encuentran en una situación de "extrema vulnerabilidad" y necesitan “condiciones especiales de atención y protección". A su juicio, deben estar “en todo momento informados de las actuaciones de las que son objeto, asesorados por un letrado que vele por el respeto del interés del menor”.TUTELA ESTATALEl PSOE ve “especialmente preocupante” la situación en los centros de estancia y acogida en Ceuta y Melilla, “por la sobreocupación y la falta de recursos específicos para menores” en estos centros, o la situación de algunos menores bajo tutela de comunidades autónomas que incluso viven en la calle.Asimismo, llaman la atención sobre “la situación en la que se encuentran estos jóvenes una vez que alcanzan la mayoría de edad y dejan de ser tutelados por el Estado”.Ferrer, Merchán y Peña denuncian “la carencia global de políticas de inmigración y de integración de los inmigrantes. El Gobierno lleva años incumpliendo la Ley orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en España, que le obliga a establecer planes estratégicos de integración, a coordinarse con las comunidades autónomas para su concreción y a dotar con fondos específicos estas políticas”. Por ello, exigen al Gobierno que “cumpla con su responsabilidad, para que nuestro país esté a la altura del reto humanitario” que supone la llegada de miles de refugiados a la Unión Europea, especialmente en el caso de los menores no acompañados, cuyo número se ha incrementado notablemente en los últimos años.