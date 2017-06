Traficantes de personas difunden en Facebook vídeos de inmigrantes africanos cautivos en Libia

Etiquetas

La Organización Internacional para las Migraciones(OIM) ha expresado este jueves en un comunicado su preocupación por los 260 inmigrantes y refugiados que están retenidos en Libia por bandas criminales que han usado las redes sociales para pedir rescates.

En un vídeo publicado en Facebook el 9 de junio, aparecen cientos de somalíes y etíopes, incluidos muchos niños, maltratados y demacrados en el suelo de una habitación.

En la grabación explican que han sido golpeados, torturados y que no reciben ningún alimento. Los padres y parientes de los cautivos han recibido vídeos cortos en los que se les pide rescates de entre 8.000 y 10.000 dólares.

"He estado aquí un año. Me golpean todos los días. Juro que no como. Mi cuerpo está magullado por las palizas", explica uno de los prisioneros en el vídeo.

"Me rompieron los dientes, me rompieron la mano, he estado aquí 11 meses... Me han puesto esta piedra estos tres últimos días. Es muy doloroso", explica uno de los cautivos en la grabación, que ha sido castigado a llevar un ladrillo en la espalda después de que su familia se negara a pagar un rescate de 8.000 dólares.

"La OIM condena la forma en que las bandas criminales utilizan las redes sociales para difundir abusos contra las personas que se oponen a su voluntad y extorsionar a sus familias", ha explicado el director de Operaciones y Emergencias de la OIM, Mohammed Abdiker.

Muchos refugiados y migrantes que viajan a Libia desde el Cuerno de África son secuestrados en la frontera sur del país, en el área de Rayban. "La crueldad de los traficantes de seres humanos que se aprovechan de los migrantes y refugiados en Libia no parece tener límite", ha denunciado el director regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Amin Awad.

"ACNUR está preocupado por la difícil situación de estos solicitantes de asilo y pide su liberación inmediata en colaboración con las autoridades libias. Aborrecemos las imágenes gráficas que circulan y los abusos inhumanos cometidos por estos grupos ", ha añadido Awad.

La OIM ha asegurado que trabajará junto a las autoridades gubernamentales para asegurar la liberación de los refugiados y proporcionarles apoyo médico y psicológico.