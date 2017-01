Trump insiste en que EEUU no puede "correr el riesgo" de permitir la entrada de determinados inmigrantes

Etiquetas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este jueves las medidas que ha adoptado hasta el momento así como algunas que irá firmando en los próximos días, entre ellas la de no entregar visados a los ciudadanos que procedan de países que considera "con tendencia" al terrorismo.

Esta medida, que afecta a Irán, Irak, Siria, Sudán, Somalia, Libia y Yemen, predominantemente musulmanes, podría ser una de las que el mandatario republicano firme este fin de semana.

En una entrevista concedida a Fox News, la segunda que concede desde que asumió el cargo de presidente el pasado viernes, Trump ha asegurado que el FBI cuenta con unas mil investigaciones por terrorismo, todas vinculadas a "personas a las que se dejó entrar" en el país.

"No necesitamos esto. Algunas de esas personas vienen con malas intenciones. Sé que muchos no, pero no podemos correr ese riesgo", ha señalado, indicando que Washington ya ha permitido la entrada de "miles de personas" de las que las autoridades no saben nada.

La orden ejecutiva, que podría firmarse el sábado, prohibiría a los ciudadanos de los mencionados países obtener visado para entrar en el país por un período de 30 días.

Desde enero de 2016, Estados Unidos incluyó varios cambios impulsados por el Partido Republicano a su programa de exención de visados, por el que se exime a ciudadanos de determinados países de la obligación de solicitar visado para entrar en el país.

En virtud de esta y de la legislación antiterrorista, a los ciudadanos de países incluidos en la lista de participantes en este programa --entre ellos, España-- que hubieran pasado por estos siete países, se les niega la autorización de entrada al país, por lo que para recibir la documentación pertinente tienen que pasar el procedimiento ordinario de quienes no están exentos de este requisito.