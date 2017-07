Zoido remite una carta a ONG explicando sus palabras y reconoce su "colaboración" en inmigración

Etiquetas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha explicado este jueves que ha enviado una carta a las ONG "diciendo qué es lo que dijo" en relación a la labor de éstas en materia de inmigración, sobre la que ha reconocido la "colaboración" que dichas asociaciones prestan.

Así lo ha señalado el ministro en rueda de prensa en La Línea de la Concepción (Cádiz) y a preguntas de los periodistas sobre la polémica que suscitaron sus palabras de la semana pasada acerca de la necesidad de "concienciar" a las ONG para que no favorezcan la inmigración irregular.

Zoido ha explicado que esas declaraciones suyas, "una de dos, o no se han entendido muy bien, o yo no fui muy lúcido a la hora de expresarlo y generó alguna duda", y en esa línea ha querido dejar claro que "nadie puede poner en duda que la colaboración que, siempre lo he destacado, prestan las ONG ha sido una realidad y en todos lo puestos que he ocupado".

Por eso, ha revelado que "les he escrito una carta a cada una (de las ONG) diciendo qué es lo que dije y qué es lo que he mantenido", y "lo he hecho por escrito a todas y cada una de las ONG", según ha enfatizado Zoido, que ha apostillado que "no se me caen los anillos, si ha habido una confusión, en pedirles disculpas".

Igualmente, el ministro ha querido recalcar que "todos los que formamos parte de los dispositivos de recuperación de balsas que no tienen condiciones de navegabilidad --Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, Salvamento Marítimo, y ONG que también están interviniendo en algunos casos-- vamos a salvar vidas humanas", y "lo que dije es que todos, absolutamente todos, tenemos que tener muy claro que tenemos que salvar las vidas humanas, que es lo interesante, y procurar que no haya un efecto llamada".

El titular de Interior ha aclarado que lo dijo "con un carácter general y en modo alguno pretendiendo culpar a nadie, porque sabemos que la ayuda que prestan las ONG con carácter general es imprescindible".

Además, Zoido ha aprovechado la ocasión para aportar cifras respecto al rescate de inmigrantes llegados en patera en lo que va de año en Andalucía.

MÁS DE 6.400 PERSONAS RESCATADAS EN ANDALUCÍA ESTE AÑO

Así, ha detallado que en lo que va de año 2017 se ha rescatado en Andalucía un total de 257 pateras --lo que supone un 123 por ciento más respecto al mismo periodo de 2016--, y a 6.407 personas, lo que significa "un 196 por ciento más que en las mismas fechas que el pasado año".

Zoido ha insistido en que "todo esto lo hacemos para salvar las vidas humanas", y en esa línea ha puesto de relieve que "cuando tenemos constancia de que hay una balsa con condiciones de que no va a poder navegar, vamos incluso a aguas marroquíes para rescatarlos, salvarlos y traerlos aquí en lugar de devolverlos a ningún otro puerto".

"Por eso creo que, si las ONG tienen que ser reconocidas por ello, porque hacen mucho, también pido que ese reconocimiento se haga para otros servidores públicos que desde distintas unidades del Estado también se dedican a salvar vidas humanas", según ha concluido Zoido.