Ocho de cada diez jóvenes creen que encontrarán un trabajo en menos de seis meses, el 57,3% de ellos cree que lo conseguirá en un plazo de tiempo entre tres y seis meses y casi un 30% espera tenerlo "inmediatamente", según se desprende del informe 'Redgeneración 2017' realizado por Adecco.

No obstante, el 15,4% de ellos piensa que el proceso de búsqueda será "más largo", por lo que no creen que encontrarán trabajo en menos de un año. Los menos optimistas consideran que encontrarán empleo pasado el primer año después de acabar sus estudios.

De cara a los próximos cinco años, casi todos los encuestados opinan que tendrán trabajo relacionado con su formación, mientras que un 3,5% cree que lo "verdaderamente importante es tener un empleo" y que no es "necesario" que esté relacionado con sus estudios.

El 24,6% de los encuestados considera que encontrar un empleo hoy en día depende "en gran medida" de tener contactos, aunque también tener experiencia es "un aspecto clave", según el 22,8%. Por otro lado, el 12,3% opina que encontrar un trabajo se debe "a méritos académicos".

La actitud es otro factor importante a la hora de encontrar trabajo, según los encuestados. Por otro lado, un 1,8% achacan a la suerte la posibilidad de lograr un puesto de trabajo en la actualidad.

Por otro lado, la mayoría de los jóvenes es consciente de que la formación es una variable "importante" a la hora de encontrar trabajo. Por ello, la especialización es lo que más "valoran las empresas". Un 10,3% de los encuestados cree que la formación no es un "aspecto clave" para encontrar empleo.

Para incrementar su empleabilidad, casi la totalidad de los encuestados están dispuestos a trabajar en diferentes empresas, tener diferentes puestos de trabajo y a desempeñar funciones diversas.

Emprender su carrera profesional en el extranjero es otro horizonte que no descartan, ya que el 69,3% lo haría con el objetivo de mejorar su empleabilidad y el 16,7% se lo plantearía si no encontrase un empleo en España, mientras que el 14% afirma rotundamente que no se desarrollaría profesionalmente en otro país.