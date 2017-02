EXPERTOS EN INMIGRACIÓN PREVÉN QUE LAS MEDIDAS XENÓFOBAS DE TRUMP QUEDARÁN EN PAPEL MOJADO

Etiquetas

Expertos en inmigración coincidieron hoy en el pronóstico de que las medidas xenófobas anunciadas por Donald Trump terminarán quedando diluidas, a la vista del rechazo tan mayoritario que han generado en el mundo.Durante la presentación del último ‘Anuario de la Inmigración’ del CIDOB (Centro Barcelona de Asuntos Internacionales), titulado ‘El año de los refugiados’, sus autores se pronunciaron respecto a las primeras iniciativas del mandatario estadounidense sobre refuerzo de la frontera con México y veto a la entrada de extranjeros de países musulmanes.El catedrático de Sociología de la Universidad de Complutense Joaquín Arango aseguró que Trump es capaz de “todos los desafueros y disparates imaginables”, pero “cabe esperar que habrá un 'efecto repudio' importante”.“Sus políticas son tan escandalosas e insoportables que pueden mover a la resistencia y poner en valor principios que estaban degradándose”, afirmó el exdirector del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).Para Ramón Mahía, profesor de Economía Aplicada de la Autónoma de Madrid, los decretos de Trump son “las clásicas medidas de proteccionismo que se adoptan con la excusa de la seguridad, que nada bueno pueden generar”.“Me cuesta creer que esas medidas puedan tener recorrido. Creo que acabarán diluyéndose”, aventuró este experto.Mahía ve significativa la reacción que ha mostrado el presidente Mariano Rajoy cuando se le ha preguntado por las medidas del inquilino de la Casa Blanca, sobre todo al decir que no le “gustan las fronteras”.Para los autores del anuario de la inmigración, la tragedia de los refugiados en el mundo tiene pocos visos de atajarse, y la llegada de Trump a la Presidencia de los EEUU es uno de los motivos que invitan al pesimismo, al que añaden el ascenso de los partidos xenófobos en el Viejo Continente y el peligro de que Turquía vuelva a permitir la entrada masiva de refugiados a Europa.Al Gobierno español le piden que apruebe ya el reglamento de la Ley de Asilo, que dote de dinero al Fondo de Integración y que se recupere la asistencia gratuita a los inmigrantes irregulares. Otro de los autores del anuario, David Moya, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, defendió además que se acaben las 'devoluciones en caliente', porque no tienen un buen acomodo en la Carta Magna. Moya también considera que el control de fronteras de Ceuta y Melilla “deja bastante que desear y no es precisamente un modelo exportable”, porque prima la eficacia sobre el respeto a los derechos humanos.