Gordó niega que sus reuniones con empresarios fuesen para financiar ilegalmente a CDC

El exconseller de Justicia de la Generalitat y ahora diputado de JxSí, Germà Gordó, ha negado este miércoles ante el Parlament que las reuniones que mantuvo con empresarios siendo secretario del Govern estuviesen relacionadas con la supuesta financiación ilegal de CDC.

"Claro que me he reunido con empresarios. Sólo faltaría. Y con sindicatos, entidades culturales, colegios profesionales,... Con todos los que me lo pedían", ha explicado al comparecer en la comisión de Asuntos Institucionales sobre las relaciones con supuestos casos de corrupción que afectan a CDC.

Gordó ha asegurado que en esas reuniones nadie le pidió nada "en contra del ordenamiento jurídico", que él se limitaba a escuchar los problemas que le planteaban y ha dicho que, además, estos encuentros no eran su prioridad.

