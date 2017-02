INMIGRACIÓN. ZOIDO: LA GUARDIA CIVIL TIENE RESPETO “ESCRUPULOSO" POR LOS DERECHOS HUMANOS EN CEUTA Y MELILLA

Etiquetas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró hoy en el Senado que la Guardia Civil ha dado muestras de un “respeto escrupuloso y absoluto” de los derechos humanos en la frontera de Ceuta y Melilla.Coincidiendo con el tercer aniversario de la muerte de 15 inmigrantes en la playa del Tarajal (Ceuta), ahogados cuando intentaban entrar ilegalmente en España después de que la Guardia Civil les arrojase pelotas de goma, Zoido contestó a una pregunta del PSOE en el Pleno de la Cámara Alta sobre las instrucciones que se dan a los agentes del instituto armado para rechazar la entrada de inmigrantes irregulares en territorio español.El ministro dijo que el Gobierno apoyo el sistema de admisión y rechazo de extranjeros avalado por la UE “y somos solidarios, pero queremos controles para que después no surjan problemas”.El titular de Interior reprochó al PSOE que defienda unos postulados en materia de inmigración según los cuales no debe haber vallas ni fronteras y que cada uno circule sin ningún control”. “Me gustaría que fuera así y que no hubiera hambre ni guerra. Pero eso es vivir en un mundo ideal, no real”, subrayó Zoido.