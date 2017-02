EL PRESIDENTE DE LA EUROCÁMARA ADVIERTE A TRUMP: “UN AMIGO ES UN AMIGO, NO ES UN JEFE”

Etiquetas

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, avisó este viernes al de Estados Unidos, Donald Trump, de que este país seguirá siendo un “interlocutor” y un “amigo” de la UE, pero “ser un interlocutor no significa estar a las órdenes” y “un amigo es un amigo, no es un jefe”.Tajani hizo estos comentarios en una rueda de prensa en la sede de las instituciones europeas en Madrid, justo antes de firmar un convenio con la ONCE. Allí admitió que la UE comparte muchas cosas con EEUU e incluso interpretó que las dos guerras mundiales se ganaron gracias a dicho país, además del "derrocamiento" de la URSS. Sin embargo, reiteró la posición ya oficialmente aprobada por la Eurocámara de rechazar al embajador que Trump pensaba designar ante la UE, Ted Malloch, muy crítico con la Unión y que hasta ha pronosticado su destrucción. “La UE no puede aceptar las credenciales si él es el embajador”, afirmó el presidente de la Eurocámara. “No puede ser embajador uno que llegue a nuestra casa a destruir la casa”.Respecto a Trump, Tajani le dio cierto margen: “Vamos a ver. Es un interlocutor. Ha habido muchos tuits, cuchas declaraciones. Vamos a ver qué va a proponer a la Unión Europea”. Y le reconoció: “Todos pueden criticar a un amigo, también ser duros con los amigos”. Sin embargo, con varias advertencias: “No podemos estar por debajo de nadie”, “ser un interlocutor no significa estár a las órdenes” y”un amigo es un amigo, no es un jefe”.INMIGRACIÓNTajani marcó distancias con la política de inmigración de Trump, porque Europa, fronteriza con los países musulmanes del Mediterráneo, no puede “no hablar con los musulmanes” ni construir un muro en toda la costa meridional. Sí defendió luchar contra la inmigración ilegal, pero también invertir mil millones de euros en África para ayudar al crecimiento y disuadir a sus ciudadanos de abandonar estos países. Asimismo, reclamó que todos los países de la UE ayuden a los que reciben la entrada de inmigrantes y distinguió que “es importante ser fuertes pero no se puede ser violentos”.En relación a Turquía, Tajani le reconoció también como interlocutor y país firmante de una acuerdo sobre los refugiados pero le exigió respetar las reglas y valores de la UE para ingresar en ella, y en este aspecto “es obligatorio ser firmes”. Razonó: “Si los periodistas no pueden hablar, si no hay libertad de prensa ni libertad de expresión, no podemos subrayar que esto no es un problema. Si Turquía no cambia, para nosotros es muy difícil seguir adelante”.También en política exterior, el presidente del Parlamento Europeo sugirió intervenir más en favor de la paz en Oriente Medio y África y no dejar Latinoamérica a merced de “los intereses de China”. En este sentido, anunció que la UE invitará a los presidentes de los principales países del subcontinente a visitar Bruselas.