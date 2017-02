Pasaje Seguro y Libres organizan acciones en recuerdo a los sucesos de El Tarajal (Ceuta) de hace tres años

Etiquetas

Pasaje Seguro Cantabria y la asamblea Libres han organizado para los próximos días varias acciones para denunciar las "violaciones de Derechos Humanos" que, a su juicio, se producen en las fronteras y coincidiendo con el tercer aniversario de los sucesos de El Tarajal (Ceuta), donde en febrero de 2014 murieron 15 inmigrantes que intentaban alcanzar la playa contra los que la Guardia Civil empleó material antidisturbios.

Según ha recordado Pasaje Seguro en un comunicado, en febrero de 2015 se imputó a 16 agentes de la Guardia Civil por estos hechos pero el caso fue archivado, aunque en enero de 2017 la Audiencia de Cádiz decidió reabrir el caso.

Coincidiendo con el tercer aniversario de las muertes de El Tarajal, diversos colectivos, entre los cuales se encuentra Pasaje Seguro Cantabria, realizarán acciones, entre las que se incluye una Caravana de la dignidad viajará por cuarta vez a la playa del Tarajal para exigir 'Dignidad y Justicia en las fronteras'.

En Santander, se proyectará el viernes, 3 de febrero, a las 19.30 horas en la librería La Vorágine el documental 'Tarajal. Desmontando la impunidad en la Fronteras Sur'.

Realizado por Metrosmuster, y con una duración de 80 minutos, el documental muestra el trabajo de ONG, periodistas y abogados para reabrir un caso que, a juicio de Pasaje Seguro, está "lleno de sombras".

Ya el sábado, día 4, se celebrará a las 12.00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, una concentración solicitando 'Verdad, justicia y reparación', con el lema 'Fronteras asesinas, Estados culpables: no olvidamos ni Grecia ni El Tarajal'.

Pasaje Seguro "vincula" las muertes en la zona del Estrecho con el tratamiento que están recibiendo los refugiados e incluso la ciudadanía europea. "Los derechos son de todas, y si no se respetan los de las personas refugiadas o migrantes, entre las que no hacemos distinción, tampoco se respetan los nuestros: no hay más que ver cómo se están comportando los gobiernos 'austericidas' que recortan, al tiempo que los derechos, las libertades", ha apostillado este colectivo.

Para este grupo, las políticas anti-inmigración norteamericanas "son tristemente similares a las europeas" y consideran que los gobiernos del Viejo Continente "hacen gestos hipócritas escandalizándose con el muro de Trump".