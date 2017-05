Piden más policías para atender los servicios de inmigración en Almería porque la plantilla está "desbordada"

Etiquetas

Cuatro sindicatos policiales han dirigido un escrito a la Dirección General de la Policía para reclamar una mayor dotación en la Comisaría Provincial de Almería y poder hacer frente a los servicios relacionados con la inmigración, ya que, según explican, la última reforma de puestos de trabajo se realizó en 1989, por lo que "la realidad social es completamente distinta" a la de 2017, año en el que los agentes se han hecho ya cargo de casi 1.200 personas llegadas en patera.

Según el escrito consultado por Europa Press y rubricado por los responsables provinciales de ASP, CEP, SPP y UFP, que en conjunto representan a "la mayoría de los funcionarios" de la Comisaría de Almería; la plantilla está "desbordada" y no puede "dar una respuesta adecuada y eficaz" a la "verdadera función" que tienen encomendada, que es "la de garantizar la seguridad ciudadana".

Los sindicatos explican en su escrito, remitido a finales del pasado mes, que hasta el día 26 de abril de este año los policías se han hecho cargo de 1.169 inmigrantes llegados en 42 pateras a Almería mientras que "en la misma fecha del año 2016 se llevaban registradas 13 pateras y 281 inmigrantes", lo que "refleja de forma clara y significativa el aumento que se ha producido" en lo que, a juicio de los sindicatos, se ha convertido en un "hecho constante y cotidiano durante todos los meses del año con independencia de la climatología e incluso del estado del mar".

Ante esta situación, la Comisaría tiene que "dedicar un porcentaje muy elevado de sus recursos para atender este fenómeno" con lo que "las Brigadas de Seguridad Ciudadana, Extranjería y Policía Científica se encuentran desbordadas". En este sentido, apuntan que las once plazas convocadas en el Concurso General de Méritos para el ejercicio en curso son "totalmente insuficientes" para afrontar "las actuales demandas de trabajo".

Los firmantes detallan que la Brigada de Seguridad Ciudadana tiene que dedicar "un número importante de recursos" a custodiar las "dependencias aisladas" que se encuentran en el Puerto de Almería y en las que se recepcionan a los inmigrantes rescatados, al tiempo que deben ocuparse de traslados a centros hospitalarios para realizar pruebas oseométricas, traslados a juzgados y en ocasiones, de traslados a centros de internamiento de extranjeros (CIE).

Por su parte, según la exposición de los solicitantes, la Policía Científica "no puede hacer frente a la reseña actualizada de los inmigrantes", por lo que las acciones encaminadas para comprobar si anteriormente han sido reseñados "tienen un retraso de tres meses aproximadamente". Mientras, el personal de la Brigada de Extranjería está "dedicado casi íntegramente" a tramitar documentación de la patera con apoyo en estas tareas de la Ucrif.

"A todo esto hay que añadir el hecho de la llegada de pateras en periodos festivos y de fin de semana, que conlleva la necesidad de utilizar personal librante, con las consiguientes compensaciones que se van originando", según han añadido.

REGULACIÓN DE "DEPENDENCIAS AISLADAS"

Los sindicatos apuntan las dificultades para gestionar las "dependencias aisladas" de recepción de inmigrantes que se ubican en el Puerto de Almería, puesto que estos habitáculos "carecen de regulación normativa alguna" ya que "no se tratan de calabozos policiales", por lo cual "no existe libro de registro de detenidos, libro de quejas y no reúnen los requisitos en materia de riesgos laborales exigidos a unos calabozos de dependencias policiales, como el aforo que debe establecerse por cada habitáculo".

En relación a este espacio, del que recientemente se fugaron 13 inmigrantes tras forzar una de las puertas de acceso del recinto, los firmantes apuntan a que se plantean "múltiples dudas" sobre la regulación normativa que debe regir sobre el mismo "e incluso su denominación"; hecho que "debe ser tenido en cuenta ya que se trata de un problema constante" que afecta "a las plantillas destinatarias del fenómeno de la inmigración".

Con ello, los miembros de la ASP, CEP, SPP y la UFP reivindican que se adecue el catálogo de puestos de trabajo, afectado además por la "escasez de personal" derivado de jubilaciones, traslados y otras cuestiones administrativa, y se adapte a la demanda de servicios actuales, así como que se cubra parte del catálogo actual "de acuerdo a las formas de provisión temporal o definitivas previstas normativamente".