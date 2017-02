ZOIDO, A PODEMOS: “CEUTA Y MELILLA SON ESPAÑA”

Etiquetas

El ministro del Interior, Juan Antonio Zoido, reprochó hoy a la senadora de Podemos María Isabel Mora que vea “legitimidad” a la reclamación que Marruecos hace sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, en referencia a una afirmación que supuestamente realizó esta parlamentaria en un foro celebrado el pasado año en el país alauita.“Ceuta y Melilla son España, aunque usted entienda que tiene legitimidad el reino de Marruecos”, aseguró Zoido en el Pleno de la Cámara Alta, donde la senadora de Podemos le preguntó sobre la entrega de inmigrantes a Marruecos en la frontera de Ceuta y Melilla y el criterio que tiene la Guardia Civil cuando los que saltan la valla son menores de edad.El responsable de Interior sostuvo que la Guardia Civil tiene un respeto “escrupuloso y absoluto” a los derechos en todo el perímetro fronterizo español. Asimismo, acusó a Podemos de vivir en un “mundo ideal” en materia de inmigración, al defender “que no haya ningún tipo de frontera, que no haya valla, que cada uno pueda circular por donde quiera sin que haya ningún tipo de control”. El responsable de Interior dijo que este planteamiento de la formación morada se explica si se tiene en cuenta que la senadora Mora “no niega la legitimidad de la reivindicación de Marruecos sobre Ceuta y Melilla”.“PREOCUPACIÓN”El ministro aludía así al hecho de que el PP de Ceuta haya acusado a Mora en los últimos días de que en un foro celebrado en marzo de 2016 en Martil (Marruecos) dijera entender la “legitimidad” de la reclamación del país alauita sobre las ciudades españolas del norte de África. Podemos ha negado que su senadora hiciera esta afirmación. No obstante, Zoido dijo hoy a esta parlamentaria que “Ceuta y Melilla son España”, aunque ella entienda “que tiene legitimidad el reino de Marruecos” sobre la soberanía de estas dos ciudades autónomas.Por su parte, la senadora Mora acusó al ministro de no haber explicado que instrucción tiene la Guardia Civil sobre los menores que superan el perímetro fronterizo ceutí o melillense. Esta parlamentaria dijo que agentes destinados en estas ciudades les han transmitido su “preocupación” porque no tienen pautas claras sobre qué hacer en estos casos.