El tráfico de migrantes generó unos 4.000 millones de euros anuales en Europa durante 2015, según la Comisión Europea

El Gobierno de España, la Unión Europea y las Naciones Unidas lanzan la campaña 'Negocio Mortal' contra el tráfico de migrantes

El representante de la Comisión Europea en España, Juan Luis Ballesteros, ha señalado este jueves 1 de junio durante la presentación de la campaña 'Negocio Mortal' en la sede de la Comisión Europea en Madrid, que el tráfico de migrantes puede reportar cada año "beneficios de hasta 400 millones de euros" en el Mediterráneo y que generó durante 2015 "unos beneficios para las mafias cercanos a los 4.000 millones de euros" en Europa. "Para maximizar los beneficios los traficantes cada vez utilizan peores embarcaciones y meten en ellas mayor número de inmigrantes. El negocio de tráfico de personas es por desgracia altamente ventajoso", ha lamentado.

El representante de la Comisión Europea también ha destacado que cada año se producen "aproximadamente 700 millones de cruces de fronteras" en la Unión Europea, de los cuales "un millón son ilegales". "El trato ilícito de personas es ciertamente un negocio mortal contra el que hay que luchar, es necesario contribuir a concebir la inmigración como un fenómeno positivo", ha apuntado.

La campaña 'Tráfico ilícito de migrantes: Negocio Mortal' es una iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), financiada por la Unión Europea, que tiene por objetivo informar acerca de los riesgos del tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; y hacer visibles los vínculos entre dicho tráfico y la delincuencia organizada. "Desde la Unión Europea creemos en la importancia de promover acciones como esta campaña, que ayudan a aumentar la concienciación", ha declarado Ballesteros.

1.500 MUERTOS EN EL MEDITERRÁNEO CENTRAL EN 2017

Según ha asegurado el director adjunto de la Oficina Europea de Policía (Europol), Luis Ramos de Eusebio, más de 1.500 personas han muerto por esta causa en el Mediterráneo Central en lo que va de año y ese negocio aporta "un beneficio ilícito" a las redes criminales de "cinco billones de euros al año sólo en Europa". "Una de las mayores preocupaciones de las autoridades nacionales debe ser la mejor protección de los inmigrantes y atender la explotación de las comunidades más vulnerables", ha subrayado.

Para Ramos de Eusebio, 'Negocio Mortal' supone un "importante paso hacia la concienciación de la sociedad" en relación con la "gravedad" de los delitos que genera el tráfico ilegal migratorio. "Desde Europol apoyamos totalmente esta campaña y esperamos que sirva de instrumento de concienciación de la sociedad para luchar contra esa lacra moderna que ataca nuestra sociedad", ha dicho.

ESPAÑA, PRIMER PAÍS EUROPEO EN ADOPTAR LA CAMPAÑA

La UNODC ha impulsado esta campaña desde que se presentó en septiembre del año 2015 en México. "México ha abanderado su difusión durante cerca de dos años, y ahora entrega la batuta a España, que es el primer país de Europa en adoptarla y difundirla", ha afirmado el director general de la Policía de España, Germán López Iglesias.

Los principales objetivos de 'Negocio Mortal' son crear conciencia entre las autoridades y los medios de comunicación de que el tráfico ilícito de migrantes es un negocio mortal que financia la delincuencia organizada y viola los derechos humanos de las personas migrantes; construir mecanismos de alerta que reduzcan la vulnerabilidad de las personas migrantes e informen de los peligros que supone contratar los servicios de los traficantes; e informar sobre la realidad del tráfico ilícito de migrantes y generar un diálogo entre los medios de comunicación, las autoridades y otras instituciones implicadas.

En este sentido, López Iglesias ha indicado que es una campaña "potente" y "necesaria" contra el tráfico ilícito de inmigrantes, que promueve su "prevención eficaz" y procura la "protección de los Derechos Humanos de las personas migrantes". "Esta campaña está totalmente alineada a los objetivos estratégicos y operativos de la Dirección General de la Policía, y a los principios humanitarios que inspiran su gestión", ha explicado.

Para López Iglesias, el tráfico de inmigrantes se ha convertido "en una amenaza para los Derechos Humanos de los migrantes", por lo que la campaña "se centra en la figura del traficante" y lo que "significa de manera amenazante". "Hay que transformar 'Negocio Mortal' en un vehículo que salve la vida de personas migrantes y que lleve a los traficantes ante la justicia", ha defendido.

"UN EJEMPLO PARA EL RESTO DE EUROPA"

Por su parte, el director de la División de Operaciones y director ejecutivo adjunto de la UNODC, Aldo Lale-Demo, ha resaltado que es "excelente" que España sea "un ejemplo para el resto de Europa" al reconocer que la "delincuencia estacional organizada" es un "gran factor promotor" del tráfico de migrantes.

Sobre las personas migrantes, ha lamentado que haya gente que "realmente piensa que sus sueños pueden ser realizados con la ayuda de unos traficantes". "Es importantísimo decirles que en el peor de los casos termina con la muerte, y en la gran mayoría termina con sueños frustrados", ha concretado Lale-Demo.

Por otro lado, la embajadora de México en España, Roberta Lajous Vargas, ha celebrado que el Gobierno español haya adoptado una campaña que actúa contra un delito que "atenta contra las personas migrantes", y que actúa de un modo "muy directo" para "dar visibilidad a este problema".

"México trabaja con determinación para prevenir y sancionar las expresiones de violencia que atentan contra la seguridad de los migrantes. México continuará adoptando esta exitosa campaña que se puede adaptar a cualquier contexto", ha señalado la embajadora.

"FALSAS PROMESAS" A LOS MIGRANTES

Al finalizar el acto, el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, José Nieto, ha indicado que "detrás de todo está la delincuencia organizada", que lo "único que pretende es generar dinero".

Por ello, ha asegurado que los delincuentes "dan a entender" a los migrantes que "lo tienen muy fácil" porque "existe una corrupción generalizada en todas las instituciones", y que "pagando se llega a todos los sitios". "La gente no se tiene que dejar influenciar por falsas promesas y tienen que saber que sólo quieren dinero", ha advertido.

Por último, Nieto ha explicado que los migrantes "van pagando por trayecto" y que "si no tienen el dinero no se montan en el vehículo" o "no consiguen el pasaporte". "Si no tienen dinero les hacen trabajar para generarlo. Una personas desde Nigeria hasta el norte de Marruecos puede tardar desde nueve meses hasta un año y medio en llegar", ha concluido.