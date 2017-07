La Guardia Civil destruye una bomba de aviación en Boadilla hallada en una excavación

Etiquetas

Fue trasladado a una zona de seguridad, donde se realizó un foso para proceder a la destrucción de forma controlada.

Agentes de la Guardia Civil con destino en el Equipo de Desactivación de explosivos (GEDEX) de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, han recogido y destruido una bomba de aviación hallada en una parcela de Boadilla del Monte, ha informado la Comandancia en una nota de prensa.

El servicio tuvo lugar el pasado viernes, cuando por la mañana se tuvo conocimiento a través de la central de emergencias, de que por parte de unos operarios de obras se había desenterrado un posible artefacto en una parcela conocida como 'Cortijo Norte', situada en Boadilla del Monte.

Hasta el lugar se desplazó el equipo experto en explosivos de servicio, procediendo a la recogida del artefacto, siendo éste una bomba de aviación SD-50, comúnmente utilizadas durante la Guerra Civil española.

La misma carecía de aletas estabilizadoras, unas dimensiones de 68 centímetros por 20 de diámetro y un peso total de 55 kilogramos, correspondiendo a carga de explosiva (TNT) 16,400 kilogramos.

A media mañana y con la ayuda de Policía Local del municipio y protección civil con una motobomba realizaron en una zona asilada un foso para explotarla de manera controlada, procediendo el Equipo GEDEX a su destrucción.

Ante el hallazgo de un artefacto, la Guardia Civil aconseja no manipularlo y que otros no lo hagan, evitar excesos de confianza, dado el aspecto del material encontrado (oxidado, herrumbroso); señalizar adecuadamente el lugar (con piedras, ramas, etc); notificarlo a la mayor brevedad al servicio de emergencias 112, o a la Guardia Civil 062; no consentir el coleccionismo de este tipo de material, dada su peligrosidad latente; y desconfiar de los consejos de personal que supuestamente conoce ese material, por haberlo utilizado en algún momento de su vida.