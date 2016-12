LOCALIZADOS EN MADRID 283 ARTEFACTOS EXPLOSIVOS EN 2016

Etiquetas

La Guardia Civil ha localizado 283 artefactos explosivos en la Comunidad de Madrid durante 2016, granadas de mortero, de mano y proyectiles de artillería, o bombas de aviación, algunos de ellos, desactivados, según informó este viernes la Guardia Civil.El Instituto Armado explica en nota de prensa que "lo más importante, cuando te encuentras este tipo de armamento, es no manipularlo, señalizar el lugar y avisar a la Guardia Civil para no sufrir ningún tipo de riesgo innecesario, puesto que se trata de material sensible y puede provocar daños físicos importantes".Estos 283 artefactos se han localizado en 69 intervenciones y la mayor parte de los mismos se han encontrado en zonas donde se produjeron batallas importantes durante la Guerra Civil, como Villanueva del Pardillo, Guadarrama, San Martín de la Vega, Boadilla del Monte, Brunete, Morata de Tajuña, Rivas Vaciamadrid, Arganda del Rey y Galapagar, que han sido los puntos donde se ha detectado una mayor incidencia.No obstante, la Benemérita quiso destacar que cualquier punto del terreno puede ser susceptible de albergar algún artefacto y advirtió de que la recogida de los mismos puede acarrear explosiones inesperadas que pueden llegar a causar la muerte de quienes se encuentren cerca de este elemento de artillería.Entre las actuaciones realizadas, la Guardia Civil destacó la ejecutada en Galapagar, donde se hallaron cuatro granadas de mortero y dos proyectiles de artillería, o la de Guadarrama donde fue desactivado un proyectil de artillería de 105 mm, que fue localizado en una fosa de la Guerra Civil.Sin embargo, también se han ubicado numerosos artefactos en trasteros donde antiguos combatientes de la Guerra Civil los mantenían ocultos sin ninguna medida de seguridad y, una vez han fallecido, sus familiares los han encontrado.